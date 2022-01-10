Take-Two Interactive купит Zynga за $12,7 млрд

Take-Two Interactive купит Zynga за $12,7 млрд

Компания Take-Two Interactive объявила о намерении приобрести крупного разработчика мобильных игр Zynga за $12,7 млрд. Так франшиз Grand Theft Auto, Borderlands, BioShock, FarmVille и Words With Friends объединятся под одним крылом.

Мобильные игры Zynga

Главный исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) возьмёт на себя роль председателя и главного исполнительного директора Zynga, а руководство Take-Two Interactive возглавит объединённую компанию.

Zynga будет контролировать мобильные проекты Take-Two Interactive, включая бизнес T2 Mobile Games, а также игры Dragon City, Monster Legends, Top Eleven, Two Dots и WWE SuperCard. Ожидается, что в 2023 финансовом году доход от мобильных игр составит более 50 % по сравнению с 12 % в 2022-м.

«Мы очень рады объявить о нашей преобразующей сделке с Zynga, которая значительно диверсифицирует наш бизнес и укрепит лидирующие позиции в мобильном сегменте, самом быстрорастущем сегменте индустрии интерактивных развлечений», — сказал Штраус Зельник, председатель и главный исполнительный директор Take-Two Interactive.

Он добавил: «Это стратегическое решение объединяет наши лучшие в своём классе франшизы для консолей и ПК с ведущей на рынке диверсифицированной мобильной издательской платформой, которая имеет богатую историю инноваций и творчества. Zynga также имеет очень талантливую и опытную команду, и мы с нетерпением ждём возможности приветствовать их в семье Take-Two в ближайшие месяцы».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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