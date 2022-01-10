Следующая Armored Core предложит бои в духе Souls и мир, созданный Хидетакой Миядзаки

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом Red Liquorice со ссылкой на присланный ему японской студией FromSoftware опрос поделился первыми подробностями новой части серии шутеров о роботах Armored Core.

Следующая Armored Core предложит бои в духе Souls и мир, созданный Хидетакой Миядзаки

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

О том, что FromSoftware трудится над следующей Armored Core, руководитель студии Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) подтвердил ещё осенью 2016 года, однако никаких новостей об игре до недавнего времени не было.

По словам Red Liquorice, вместе с опросом шло описание новой Armored Core, восемь скриншотов и два полуминутных геймплейных видео — с боссом и исследованием снежной локации.

Следующая Armored Core предложит бои в духе Souls и мир, созданный Хидетакой Миядзаки

источник изображения: ResetEra

Согласно обнародованному описанию (иллюстративный материал был помечен водяными знаками), следующая Armored Core предложит научно-фантастический мир, созданный Миядзаки, динамичный экшен и свободу индивидуализации.

По сюжету правительство, корпорации, культисты и неизвестные наёмники ведут борьбу за инопланетную субстанцию Melange, которая может «значительно ускорить развитие человечества».

Следующая Armored Core предложит бои в духе Souls и мир, созданный Хидетакой Миядзаки

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

Red Liquorice добавляет, что боевая система и взаимодействие с другими игроками в новой Armored Core напомнили ему об экшенах из серии Souls (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring), расширением которой в последние годы занимается FromSoftware.

Armored Core V — новейшая номерная часть — вышла в марте 2012 года, тогда как последний релиз в рамках франшизы (Verdict Day) датируется 2013-м. Предполагается, что следующую Armored Core анонсируют вскоре после выпуска Elden Ring.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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