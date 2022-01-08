Игровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса

Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA) объявила, что в 2022 году выставка Electronics Entertainment Expo (E3) снова пройдёт в виртуальном формате. Это решение обусловлено растущим числом заражений новым штаммом коронавируса, известным как «Омикрон».

Источник изображения: GamesBeat

Интересно, что ESA до сих пор не сообщила даты проведения Е3 2022. Обычно ассоциация анонсировала следующее мероприятие в конце текущего. Источники сообщают, что ESA, вероятно, приняла решение провести Е3 в онлайн-формате ещё до нынешнего всплеска коронавируса и, возможно, ещё в прошлом году.

Если Е3 2022 пройдёт в виде онлайн-мероприятия, это будет второй такой случай с момента проведения первой выставки в 1995 году. За все эти годы Е3 была полностью отменена только в 2020 году, когда эпидемия COVID-19 была объявлена пандемией.

Другое важное для игровой индустрии мероприятие, Game Developers Conference (GDC), запланировано на период с 21 по 25 марта. Организаторы GDC официально подтвердили, что всё еще планируют провести конференцию в привычном оффлайн-формате.



