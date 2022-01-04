Ведущий нарративный дизайнер Halo Infinite перешёл в Riot Games

Ведущий нарративный дизайнер Halo Infinite перешёл в Riot Games

Аарон Линде (Aaron Linde) — до недавнего времени ведущий нарративный дизайнер американской студии 343 Industries — у себя в микроблоге объявил об очередной смене места трудоустройства.

Источник изображения: Steam

О своём уходе из 343 Industries Линде сообщил в последний день 2021 года, тогда как информацию о следующем работодателе придержал до первых чисел 2022-го. Как стало известно, специалист устроился в Riot Games.

В частности, Линде нашёл себе место в команде исследований и разработок Riot Games. Чем именно экс-ведущий нарративный дизайнер 343 Industries будет там заниматься, на данном этапе не уточняется.

NEXT TIME ON AARON LINDE pic.twitter.com/wuxKRX2ZZ7

— Aaron Linde (@aaronlinde) January 3, 2022

Последним проектом Линде в составе 343 Industries был научно-фантастический шутер Halo Infinite. Специалист руководил небольшой командой сценаристов, занимавшейся нарративным контентом в открытом мире.

До июня 2016 года Линде числился ведущим сценаристом Battleborn от Gearbox Software, после чего перешёл сначала в ArenaNet, потом устроился старшим сценаристом Destiny 2 в Bungie, а в 2019-м занялся Halo Infinite в 343 Industries.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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