Alienware показала Concept Nyx — концепт игровой платформы для стриминга до 4 игр на разные устройства

В преддверии ежегодной выставки CES 2022 компания Alienware, являющаяся дочерним предприятием Dell, показала широкой публике любопытное устройство. Речь идёт о концептуальной платформе Concept Nyx, которая позволит одновременно запускать и транслировать до четырёх компьютерных игр на разные устройства, например, смарт-телевизор или подключённый к ноутбуку монитор.

Источник изображений: Alienware

Последние годы некоторые компании активно развивают направление облачного гейминга и продвигают соответствующие сервисы, такие как Google Stadia или NVIDIA GeForce Now. Пользователи таких сервисов могут играть в современные игры даже на слабых компьютерах, поскольку на конечное устройство лишь транслируется изображение, а все операции происходят на удалённом сервере. Таким образом, при наличии стабильного и достаточно быстрого интернет-соединения пользователь может играть в самые современные игры на любом ПК и не только.

Concept Nyx предлагает несколько иной подход и другие возможности. Например, обладатель такого устройства какое-то время играл в Cyberpunk 2077 на ноутбуке с подключённым к нему монитором, а после решил продолжить игровую сессию на смарт-телевизоре. Сделать это с Concept Nyx максимально просто, достаточно просто выбрать нужный экран в приложении и можно продолжать играть. Более того, при необходимости можно делить экран, одновременно запуская в отдельных окнах разные игры. Согласно имеющимся данным, пользователи могут запускать одновременную трансляцию до четырёх разных игр.

Важно понимать, что на данном этапе Concept Nyx является концептуальным устройством. Это означает, что к моменту выхода на рынок, если до этого дойдёт дело, устройство может получить другой облик и возможности. Разработчики также не уточнили, какие именно аппаратные решения используются в Concept Nyx и сколько такое устройство может стоить в случае выхода на рынок.



