Самые ожидаемые игры 2022 года

APlagueTale: Requiem

Жанр Приключение Разработчик Asobo Studio Издатель Focus Home Interactive Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S

В сиквеле A Plague Tale: Innocence главные герои — Амиция и Гуго — отправляются на юг в поисках лучшей жизни. Однако их опять поджидают приключения, в том числе связанные с родовым проклятием Гуго, обуздать которое, согласно пророчеству, удастся на некоем загадочном острове.

Игроков вновь ждут средневековые декорации и сверхъестественные способности, но главное — крысы вернутся, и станет их ещё больше, чем раньше. Поэтому игра не выходит на прошлом поколении консолей — разработчики хотят показывать в напряжённых сценах целые тучи грызунов. А чтобы они выглядели убедительнее, авторы изучали поведение больших групп крыс в реальной жизни и перенесли их повадки в игру. Так что даже одна-единственная крыса может представлять большую опасность.

Игра по-прежнему предложит как скрытное прохождение, так и открытый бой. Поскольку Амиция со времён первой части подросла и возмужала, её арсенал расширился — теперь у неё есть доступ к арбалету и новым приёмам. А трейлер выше намекает на то, что и у неё могут появиться и какие-то суперспособности, прямо как у Гуго.

Dune: SpiceWars

Жанр Стратегия Разработчик Shiro Games Издатель Funcom Дата выхода 2022 год Платформы PC

После успешной премьеры фильма «Дюна» о вселенной Фрэнка Герберта вновь активно заговорили. Замаячили на горизонтеи свежие игры по мотивам его книг. Первая — Dune: Spice Wars, 4X-стратегия от авторов Northgard. Суть проста: возглавляем фракцию и завоёвываем контроль над планетой Арракис.

Сначала игра выйдет в раннем доступе Steam, так что контент будет ограничен. В частности, хотя доступных персонажей четверо (равно как и фракций), на первых порах их будет лишь двое — герцог Лето Атрейдес и барон Владимир Харконнен. За кого бы вы ни играли, предстоит исследовать планету-пустыню на орнитоптерах, собирать ресурсы, открывать поселения, строить здания и решать проблемы с врагами — выбранные методы повлекут за собой политические последствия.

Не обойдётся и без гигантского песчаного червя, который и солдат ваших может погубить, и технику для сбора ценных ресурсов разрушит. Игроку предложат проходить Spice Wars как на «официальной» карте, воссозданной на основе книг, так и на случайно сгенерированной версии планеты. Чтобы локация не была унылой пустыней, где ничего не происходит, авторы консультировались с геологом — это поможет сделать отдельные части карты разнообразными в визуальном и игровом смысле.

God of War: Ragnarok

Жанр Экшен Разработчик SCE Santa Monica Издатель Sony Interactive Entertainment Дата выхода 2022 год Платформы PlayStation 5, PlayStation 4

В сиквеле лучшей по версии The Game Awards игры 2018 годаКратос и Атрей должны будут посетить девять королевств и найти там союзников. Ведь совсем скоро начнётся кровопролитная битва и наступит Рагнарёк, к которому вовсю готовятся армии Асгарда.

Параллельно продолжит развиваться тема отцов и детей, которой была полностью посвящена первая часть. Повзрослевший Атрей будет пытаться понять, какова его настоящая роль и что о нём говорят пророчества. А Кратосу предстоит определиться — забыть о прошлом и стать для Атрея настоящим отцом или продолжать беспокоиться о возможном повторении старых ошибок.

Об игровом процессе известно очень мало. В дебютном трейлере можно увидеть некоторые нововведения вроде способности Атрея призывать мифических существ, а также своеобразного крюка-кошки в арсенале Кратоса. Возможно, локации станут более вертикальными, чем в первой части? На технологический прорыв рассчитывать не стоит, так как игра заявлена в том числе для PS4, но надеемся, что геймплейно сиквел будет отличаться от предшественницы не только новыми монстрами.

Homeworld 3

Жанр Стратегия Разработчик Blackbird Interactive Издатель Gearbox Publishing Дата выхода IV кв. 2022 года Платформы PC

Вторая часть Homeworld вышла аж в 2003 году. С тех пор серия долгое время была в анабиозе, пока в 2016-м не появился приквел под названием Homeworld: Deserts of Kharak за авторством студии Blackbird Interactive (основана теми же людьми, что занимались номерными Homeworld). Теперь коллектив трудится над полноценной третьей частью.

В ней вся галактика вновь в опасности, на сей раз — из-за сбоев в работе гиперпространственных врат. Игроку предстоит командовать флотом и сражаться с противниками, к чему время от времени добавляются проблемы вроде космических штормов и астероидных полей. Одно из нововведений Homeworld 3 — гигантские заброшенные корабли древней цивилизации, которые авторы называют «трёхмерными аренами для схваток», — там и засаду можно устроить, и от преследования скрыться.

Разработчики обещают полную симуляцию баллистики, так что укрытиям и линиям огня придётся уделять особое внимание, а после каждой миссии на кораблях флота будут оставаться следы от попавших снарядов. Когда основной сюжет завершится, станет доступен новый режим с рядом случайных боевых испытаний и ценными наградами за их прохождение — участвовать в нём можно как в одиночку, так и в совместном режиме. Классический мультиплеер, кстати, никуда не денется.

TheLegendofZelda: BreathoftheWild 2

Жанр Приключение Разработчик Nintendo Издатель Nintendo Дата выхода 2022 год Платформы Nintendo Switch

У сиквела Breath of the Wild до сих пор нет официального названия — как объясняют разработчики, в нём содержится спойлер, раскрывать суть которого так рано они не хотят. «Зельды» вообще редко становятся прямыми сиквелами предыдущих игр, но в данном случае, по словам авторов, у них было так много интересных идей по поводу дополнений к Breath of the Wild, что создание полноценного продолжения стало наиболее логичным шагом.

Поскольку Nintendo очень неохотно делится подробностями, фанатам приходится самостоятельно разбирать на кусочки немногочисленные трейлеры. Кто-то углядел в роликах связь со старыми «Зельдами», включая недавно переизданную Skyward Sword — не просто так же её портировали на Switch в прошлом году? Кто-то изучает загадочные символы на перчатке Линка, позволяющей ему контролировать время и обращать его вспять.

Нашли поклонники и связь с Ocarina of Time — в некоторых кадрах у Линка длинные волосы, а его лицо в эти моменты не показывают. Возможно, герою предстоит путешествовать во времени? Как бы то ни было, сиквел будет очень амбициозным, ведь помимо обычного Хайрула нам предстоит отправиться на небо и исследовать локации в облаках. Надеемся, Switch всё это потянет.

The Lord of the Rings: Gollum

Жанр Стелс-экшен Разработчик Daedalic Entertainment Издатель Nacon Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One

Коллектив Daedalic Entertainment, уже больше десяти лет создающий двухмерные квесты, взялся за непростой проект по мотивам «Властелина колец». В нём расскажут историю Голлума, уделив внимание подробностям его жизни, которых не было ни в фильмах, ни в книгах.

Игра будет экшеном с упором на скрытное прохождение. Боец из щуплого Голлума так себе, поэтому ему придётся рассчитывать на проворство и хитрость, в том числе чтобы избежать обнаружения. Но от некоторых врагов избавиться будет необходимо — тогда в дело пойдут всевозможные изощрённые методы.

Как и в книгах, здесь в Голлуме сочетаются две личности: коварный злодей и осмотрительный добряк. От того, как вы будете играть и какие решения примете, зависит характер персонажа — и, вероятно, концовка. Как обещают разработчики, дизайн уровней будет открытым, поэтому каждую проблему удастся решить множеством способов — всё зависит от желаний игрока. За ручку никто не водит, маркеры перед носом не мелькают, а интерфейс минималистичный — хочется верить, с погружением в атмосферу будет полный порядок.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Жанр Экшен Разработчик Ubisoft Pune, Ubisoft Mumbai Издатель Ubisoft Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

Ubisoft больше десяти лет не вспоминала о «Принце Персии», но в 2020 году вдруг выпустила о нём новую игру — Prince of Persia: The Dagger of Time. Правда, пройти её могут лишь посетители VR-зон в развлекательных центрах. Обычных же игроков порадовали анонсом ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Хотя, скорее, «порадовали» — дебютный трейлер сильно раскритиковали.

Разработкой занимаются коллективы Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai — индийские отделения компании, которым ранее поручали лишь порты на мобильные устройства и Nintendo Switch. Так что нет ничего удивительного в том, что эти команды не смогли покорить столь серьёзный и ответственный проект с наскока — как минимум визуально он выглядит довольно слабо. Объяснения Ubisoft по поводу авторского видения аудитория не приняла, а потому издатель уже несколько раз откладывал релиз и теперь даже примерную дату сообщить не может.

Ubisoft пообещала обновить декорации и модели противников, перезаписать кинематографические видеоролики, улучшить озвучение и саундтрек, сделать более удобным управление и доработать анимацию акробатических трюков. Также в ремейк планировали «вшить» старую Prince of Persia 1989 года, которая запускалась бы из меню. С момента последнего переноса новостей о проекте не было — есть подозрение, что Ubisoft перекинула разработку на более опытную команду и хоть что-то хорошее из этого получится.

Scorn

Жанр Экшен, хоррор Разработчик Ebb Software Издатель Ebb Software Дата выхода октябрь 2022 года Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S

Разработка атмосферного хоррора Scorn началась аж в 2014 году, и есть шанс, что этой осенью он действительно выйдет. Игроков перенесут в жуткую вселенную, где они окажутся изолированными и будут исследовать мир, разделённый на связанные друг с другом регионы.

Каждая область представляет собой лабиринт с множеством комнат и закоулков. Авторы Scorn делают большой упор на погружение игрока в атмосферу, поэтому здесь нет никаких роликов и заставок, а взаимодействие с миром максимально реалистичное — к примеру, предметы не телепортируются в инвентарь, персонаж поднимает их руками. То же касается нажатия на кнопки и активации рычагов.

По мере прохождения игрок будет получать новые способности и виды оружия, но в шутер Scorn не превратится. Из-за небольшого количества патронов придётся всегда быть начеку — иногда лучше не вступать в бой и ограничиться прятками за укрытиями. Ну и не обходится без обещаний о том, что действия игрока будут как-то влиять на окружающий мир, — когда локации нарисованы в духе работ Ханса Гигера, можно придумать много интересных метаморфоз.

ShadowWarrior 3

Жанр Экшен Разработчик Flying Wild Hog Издатель Devolver Digital Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

В Shadow Warrior 3 мы вновь будем управлять Ло Вангом, которому на пару с Орочи Зиллой предстоит поймать древнего дракона, выпущенного ими же из заточения. Только так удастся предотвратить конец света, а для сражений с гостями из Царства Теней героям (точнее, герою и вчерашнему злодею) в очередной раз пригодятся многочисленные пушки и верная катана.

Нам предлагают линейное сюжетное приключение в мифической азиатской стране (увы, в этот раз без кооператива). Каждую сцену стараются сделать насыщенной: типов врагов много, мини-боссы встречаются часто, а протагонист ловко переключается между разными стилями и приёмами. Двойные прыжки, бег по стенам, рывки в воздухе, крюк-кошка — полный набор.

Крюк-кошка, конечно, сильно меняет геймплей — в частности, уровни здесь более вертикальные, чем в прошлых частях серии. Так что добираться до врагов на верхних платформах можно разными способами. Есть и другие применения: с крюком-кошкой удастся быстро сократить дистанцию между героем и противником, обнажить слабые места оппонента или даже бросить взрывающуюся бочку в толпу. Интересной идеей кажутся и добивающие приёмы — каждый противник оставляет после себя способность, которую иным способом не получить, и это добавляет элемент тактики в сражения с несколькими врагами.

Sifu

Жанр Экшен Разработчик Sloclap Издатель Sloclap Дата выхода 8 февраля 2022 года Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4

Завязка истории в Sifu довольно проста: молодой адепт кунг-фу в одиночку хочет отомстить убийцам своей семьи. А вот геймплей нестандартный — очень редко выходят экшены, в которых основной упор сделан на рукопашный бой. Разработчиков консультировал настоящий мастер кунг-фу, обучавшийся этому искусству в Китае, и благодаря ему в игре реализовали более 150 уникальных приёмов.

Игравшие в раннюю версию хвалят боевую систему и говорят, что каждое движение имеет вес, а приёмы красиво перетекают из одного в другой. Использовать желательно не только свои конечности, но и окружение: перепрыгивать через объекты, чтобы защититься от атаки, хватать предметы или толкать их под ноги оппонентов. Этим придётся заниматься, поскольку на одних блоках защиту не построишь — иссякающая шкала выносливости не позволит.

Самая интересная особенность Sifu — постепенное старение героя после каждой проваленной потасовки. По задумке, с возрастом протагонист становится сильнее (то есть атаки наносят больше урона), но вместе с тем запас его здоровья уменьшается. В сюжете процесс старения тоже сыграет некую роль — интересно взглянуть на то, как всё это увяжут друг с другом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Жанр Шутер Разработчик GSC Game World Издатель GSC Game World Дата выхода 28 апреля 2022 года Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S

Похоже, это всё-таки не сон — S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно существует и выйдет уже в апреле, а подписчики Game Pass вообще получат её бесплатно. Спустя столько лет мы вернёмся в Чернобыльскую зону отчуждения, где нас вновь ждут страшные аномалии и жуткие мутанты, а также сталкеры, которые охотятся за ценными артефактами и не жалеют тех, кто встаёт между ними и хабаром.

Вторая часть будет совмещать в себе шутер с десятками видов оружия, хоррор с реалистичной графикой и immersive sim с механиками выживания. Авторы обещают нелинейную историю с несколькими вариантами развития и концовками, а также живой открытый мир и продвинутый искусственный интеллект. Планируется и поддержка модификаций, а вскоре после релиза игра обзаведётся мультиплеером, который добавят с бесплатным обновлением.

Смущает лишь то, как неохотно GSC делится подробностями. Последний геймплейный трейлер больше напоминал постановочный ролик — по крайней мере, так показалось аудитории. Вместо того чтобы публиковать больше роликов и скриншотов, авторы занимаются не пойми чем — например, объявляют об использовании технологии блокчейн и поддержке NFT, а через считаные часы отказываются от этого, увидев реакцию сообщества. Надеемся, всё будет хорошо, но попахивает переносом.

Starfield

Жанр Ролевая игра Разработчик Bethesda Game Studios Издатель Bethesda Softworks Дата выхода 11 ноября 2022 года Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S

Впервые за 25 лет Bethesda готовится выпустить игру в совершенно новой вселенной. В ближайшие годы — никаких Fallout и The Elder Scrolls. Вместо этого мы отправимся в далёкое будущее, в 2330 год. В Starfield действие развернётся на небольшой области Млечного Пути, где двадцать лет назад произошла война между фракциями Объединённых Колоний и Содружества Свободных Звёзд.

Протагонисту, состоящему в исследовательской организации «Созвездие», предстоит изучать отдалённые уголки Освоенных систем — так здесь называют часть звёздной вселенной, где происходят события игры. Хотя отношения между фракциями более-менее устоялись, мир по-прежнему полон опасностей— от космических пиратов до религиозных фанатиков.

Геймплей ещё не показывали — зная Bethesda, можно предположить, что впервые мы его увидим за несколько месяцев до релиза, как это было с Fallout 4. Как обещает бессменный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард, Starfield будет очень большой игрой — как минимум диалогов в ней аж в 2,5 раза больше, чем в Skyrim.

Stray

Жанр Приключение Разработчик BlueTwelve Studio Издатель Annapurna Interactive Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4

В Stray мы в роли усатого мурлыки окажемся в гибнущем кибергороде, из которого нам предстоит вырваться и попутно разгадать древнюю тайну этого места. Кажется, последний раз мы управляли лихим бродячим котом в Alley Cat 1983 года!

Как говорят авторы, город в Stray кишит враждебно настроенными дроидами и опасными тварями. Так что исследовать локации придётся аккуратно — ловкость, проворство и скрытность зачастую будут наиболее подходящими качествами. Путешествовать в одиночку коту не придётся — он познакомится с летающим дроном B12, который поможет четвероногому спастись.

В каком-то смысле Stray можно назвать настоящим симулятором жизни кота — можно полностью погрузиться в атмосферу и просто бродить по городу, приставая ко всем подряд и слушая уличных музыкантов. Плюс некоторые загадки решаются сбрасыванием предметов на землю. И конечно, можно (нужно!) драть диваны.

SuicideSquad: KilltheJusticeLeague

Жанр Экшен Разработчик Rocksteady Studios Издатель Warner Bros. Games Дата выхода 2022 год Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S

С 2015 года мы не знали, чем занимается студия Rocksteady, известная по трилогии Batman: Arkham. Спустя несколько лет оказалось, что она работает над новым приключенческим экшеном от третьего лица, на сей раз — об Отряде самоубийц.

Героями станут Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. Задача этой шайки под предводительством Аманды Уоллер — уничтожить Лигу справедливости, величайших супергероев вселенной DC. Так что с Готэмом разработчики попрощались — теперь мы отправимся в Метрополис, который обещают сделать не менее интересным для исследования.

Разумеется, все четыре центральных персонажа играбельны и различаются способностями. Харли использует биту в ближнем бою, Дэдшот стреляет из разных пушек, летая на джетпаке, Капитан Бумеранг вооружён дробовиком и способен телепортироваться, а Король Акул использует переносную турель. Проходить сюжетную кампанию можно в одиночку (тогда напарниками управляет ИИ) или в кооперативе с товарищами.

Vampire: TheMasquerade — Swansong

Жанр Ролевая игра Разработчик Big Bad Wolf Studio Издатель Nacon Дата выхода 19 мая 2022 года Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch

С разработкой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 происходит что-то неладное, зато сторонние студии продолжают анонсировать и выпускать игры во вселенной знаменитой серии. Например, Swansong от создателей The Council — сюжетная RPG с тремя главными героями и возможностью влиять на их судьбы.

Три протагониста-вампира служат разным кланам Камарильи. Новая камарильская княгиня стремится укрепить позиции фракции, объединив два города: Бостон и Хартфорд. Это приводит к войне между двумя сообществами вампиров, выживать которым становится всё труднее.

Главные герои будут отличаться друг от друга вампирскими способностями — как говорят авторы, эти персонажи предлагают три стиля игры: устрашение, соблазнение и скрытность. В любом случае игроку придётся с осторожностью использовать сверхъестественные умения — случайные прохожие не должны узнать, что ваш голод утоляется совсем не магазинной едой. Как нас уверяют, правильных решений в Swansong нет, так что каждый игрок будет писать собственную историю.

WeirdWest

Жанр Экшен Разработчик WolfEye Studios Издатель Devolver Digital Дата выхода 31 марта 2022 года Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One

Сооснователь и бывший творческий руководитель Arkane Studios Рафаэль Колантонио покинул коллектив в 2017 году — и по семейным делам, и из-за творческого выгорания, связанного с особенностями работы над крупными блокбастерами. Теперь он вместе с бывшим продюсером Arkane трудится в WolfEye Studios над Weird West — сперва её планировалось выпустить 11 января, но под конец года было объявлено о переносе на 31 марта.

Местом действия станет Дикий Запад, где помимо шерифов и преступников обитают фантастические существа. Авторы обещают мир-песочницу, площадку для разных стилей игры. По их словам, действия игроков будут влиять не только на сюжетных персонажей, но и даже на окружение и локации. Всего будет пять кампаний — по одной на каждого персонажа, чьи судьбы в определённый момент пересекутся.

Несмотря на расположенную высоко камеру, разработчики стремятся добавить в игру как можно больше элементов immersive sim — жанра, который хорошо знаком поклонникам творчества Arkane. Поэтому здесь будет много взаимосвязанных систем, а любую проблему можно решить множеством способов. Weird West станет своеобразной площадкой для экспериментов с разными материалами и элементами — от огня и воды до дерева и металла.

***

Это далеко не все релизы, но не удивимся, если несколько проектов из этого списка будут сражаться в декабре за звание лучшей игры года. Да и сколько всего ещё не анонсировано… О том, что мы пропустили и чего ждёте лично вы, рассказывайте в комментариях! Но сперва — посмотрите этот предновогодний выпуск GamesBlender, где мы рассказали о двенадцати других ожидаемых играх.