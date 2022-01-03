Самые ожидаемые игры 2022 года
APlagueTale: Requiem
|Жанр
|Приключение
|Разработчик
|Asobo Studio
|Издатель
|Focus Home Interactive
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S
В сиквеле A Plague Tale: Innocence главные герои — Амиция и Гуго — отправляются на юг в поисках лучшей жизни. Однако их опять поджидают приключения, в том числе связанные с родовым проклятием Гуго, обуздать которое, согласно пророчеству, удастся на некоем загадочном острове.
Игроков вновь ждут средневековые декорации и сверхъестественные способности, но главное — крысы вернутся, и станет их ещё больше, чем раньше. Поэтому игра не выходит на прошлом поколении консолей — разработчики хотят показывать в напряжённых сценах целые тучи грызунов. А чтобы они выглядели убедительнее, авторы изучали поведение больших групп крыс в реальной жизни и перенесли их повадки в игру. Так что даже одна-единственная крыса может представлять большую опасность.
Игра по-прежнему предложит как скрытное прохождение, так и открытый бой. Поскольку Амиция со времён первой части подросла и возмужала, её арсенал расширился — теперь у неё есть доступ к арбалету и новым приёмам. А трейлер выше намекает на то, что и у неё могут появиться и какие-то суперспособности, прямо как у Гуго.
Dune: SpiceWars
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Shiro Games
|Издатель
|Funcom
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC
После успешной премьеры фильма «Дюна» о вселенной Фрэнка Герберта вновь активно заговорили. Замаячили на горизонтеи свежие игры по мотивам его книг. Первая — Dune: Spice Wars, 4X-стратегия от авторов Northgard. Суть проста: возглавляем фракцию и завоёвываем контроль над планетой Арракис.
Сначала игра выйдет в раннем доступе Steam, так что контент будет ограничен. В частности, хотя доступных персонажей четверо (равно как и фракций), на первых порах их будет лишь двое — герцог Лето Атрейдес и барон Владимир Харконнен. За кого бы вы ни играли, предстоит исследовать планету-пустыню на орнитоптерах, собирать ресурсы, открывать поселения, строить здания и решать проблемы с врагами — выбранные методы повлекут за собой политические последствия.
Не обойдётся и без гигантского песчаного червя, который и солдат ваших может погубить, и технику для сбора ценных ресурсов разрушит. Игроку предложат проходить Spice Wars как на «официальной» карте, воссозданной на основе книг, так и на случайно сгенерированной версии планеты. Чтобы локация не была унылой пустыней, где ничего не происходит, авторы консультировались с геологом — это поможет сделать отдельные части карты разнообразными в визуальном и игровом смысле.
God of War: Ragnarok
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|SCE Santa Monica
|Издатель
|Sony Interactive Entertainment
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PlayStation 5, PlayStation 4
В сиквеле лучшей по версии The Game Awards игры 2018 годаКратос и Атрей должны будут посетить девять королевств и найти там союзников. Ведь совсем скоро начнётся кровопролитная битва и наступит Рагнарёк, к которому вовсю готовятся армии Асгарда.
Параллельно продолжит развиваться тема отцов и детей, которой была полностью посвящена первая часть. Повзрослевший Атрей будет пытаться понять, какова его настоящая роль и что о нём говорят пророчества. А Кратосу предстоит определиться — забыть о прошлом и стать для Атрея настоящим отцом или продолжать беспокоиться о возможном повторении старых ошибок.
Об игровом процессе известно очень мало. В дебютном трейлере можно увидеть некоторые нововведения вроде способности Атрея призывать мифических существ, а также своеобразного крюка-кошки в арсенале Кратоса. Возможно, локации станут более вертикальными, чем в первой части? На технологический прорыв рассчитывать не стоит, так как игра заявлена в том числе для PS4, но надеемся, что геймплейно сиквел будет отличаться от предшественницы не только новыми монстрами.
Homeworld 3
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Blackbird Interactive
|Издатель
|Gearbox Publishing
|Дата выхода
|IV кв. 2022 года
|Платформы
|PC
Вторая часть Homeworld вышла аж в 2003 году. С тех пор серия долгое время была в анабиозе, пока в 2016-м не появился приквел под названием Homeworld: Deserts of Kharak за авторством студии Blackbird Interactive (основана теми же людьми, что занимались номерными Homeworld). Теперь коллектив трудится над полноценной третьей частью.
В ней вся галактика вновь в опасности, на сей раз — из-за сбоев в работе гиперпространственных врат. Игроку предстоит командовать флотом и сражаться с противниками, к чему время от времени добавляются проблемы вроде космических штормов и астероидных полей. Одно из нововведений Homeworld 3 — гигантские заброшенные корабли древней цивилизации, которые авторы называют «трёхмерными аренами для схваток», — там и засаду можно устроить, и от преследования скрыться.
Разработчики обещают полную симуляцию баллистики, так что укрытиям и линиям огня придётся уделять особое внимание, а после каждой миссии на кораблях флота будут оставаться следы от попавших снарядов. Когда основной сюжет завершится, станет доступен новый режим с рядом случайных боевых испытаний и ценными наградами за их прохождение — участвовать в нём можно как в одиночку, так и в совместном режиме. Классический мультиплеер, кстати, никуда не денется.
TheLegendofZelda: BreathoftheWild 2
|Жанр
|Приключение
|Разработчик
|Nintendo
|Издатель
|Nintendo
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|Nintendo Switch
У сиквела Breath of the Wild до сих пор нет официального названия — как объясняют разработчики, в нём содержится спойлер, раскрывать суть которого так рано они не хотят. «Зельды» вообще редко становятся прямыми сиквелами предыдущих игр, но в данном случае, по словам авторов, у них было так много интересных идей по поводу дополнений к Breath of the Wild, что создание полноценного продолжения стало наиболее логичным шагом.
Поскольку Nintendo очень неохотно делится подробностями, фанатам приходится самостоятельно разбирать на кусочки немногочисленные трейлеры. Кто-то углядел в роликах связь со старыми «Зельдами», включая недавно переизданную Skyward Sword — не просто так же её портировали на Switch в прошлом году? Кто-то изучает загадочные символы на перчатке Линка, позволяющей ему контролировать время и обращать его вспять.
Нашли поклонники и связь с Ocarina of Time — в некоторых кадрах у Линка длинные волосы, а его лицо в эти моменты не показывают. Возможно, герою предстоит путешествовать во времени? Как бы то ни было, сиквел будет очень амбициозным, ведь помимо обычного Хайрула нам предстоит отправиться на небо и исследовать локации в облаках. Надеемся, Switch всё это потянет.
The Lord of the Rings: Gollum
|Жанр
|Стелс-экшен
|Разработчик
|Daedalic Entertainment
|Издатель
|Nacon
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One
Коллектив Daedalic Entertainment, уже больше десяти лет создающий двухмерные квесты, взялся за непростой проект по мотивам «Властелина колец». В нём расскажут историю Голлума, уделив внимание подробностям его жизни, которых не было ни в фильмах, ни в книгах.
Игра будет экшеном с упором на скрытное прохождение. Боец из щуплого Голлума так себе, поэтому ему придётся рассчитывать на проворство и хитрость, в том числе чтобы избежать обнаружения. Но от некоторых врагов избавиться будет необходимо — тогда в дело пойдут всевозможные изощрённые методы.
Как и в книгах, здесь в Голлуме сочетаются две личности: коварный злодей и осмотрительный добряк. От того, как вы будете играть и какие решения примете, зависит характер персонажа — и, вероятно, концовка. Как обещают разработчики, дизайн уровней будет открытым, поэтому каждую проблему удастся решить множеством способов — всё зависит от желаний игрока. За ручку никто не водит, маркеры перед носом не мелькают, а интерфейс минималистичный — хочется верить, с погружением в атмосферу будет полный порядок.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Ubisoft Pune, Ubisoft Mumbai
|Издатель
|Ubisoft
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
Ubisoft больше десяти лет не вспоминала о «Принце Персии», но в 2020 году вдруг выпустила о нём новую игру — Prince of Persia: The Dagger of Time. Правда, пройти её могут лишь посетители VR-зон в развлекательных центрах. Обычных же игроков порадовали анонсом ремейка Prince of Persia: The Sands of Time. Хотя, скорее, «порадовали» — дебютный трейлер сильно раскритиковали.
Разработкой занимаются коллективы Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai — индийские отделения компании, которым ранее поручали лишь порты на мобильные устройства и Nintendo Switch. Так что нет ничего удивительного в том, что эти команды не смогли покорить столь серьёзный и ответственный проект с наскока — как минимум визуально он выглядит довольно слабо. Объяснения Ubisoft по поводу авторского видения аудитория не приняла, а потому издатель уже несколько раз откладывал релиз и теперь даже примерную дату сообщить не может.
Ubisoft пообещала обновить декорации и модели противников, перезаписать кинематографические видеоролики, улучшить озвучение и саундтрек, сделать более удобным управление и доработать анимацию акробатических трюков. Также в ремейк планировали «вшить» старую Prince of Persia 1989 года, которая запускалась бы из меню. С момента последнего переноса новостей о проекте не было — есть подозрение, что Ubisoft перекинула разработку на более опытную команду и хоть что-то хорошее из этого получится.
Scorn
|Жанр
|Экшен, хоррор
|Разработчик
|Ebb Software
|Издатель
|Ebb Software
|Дата выхода
|октябрь 2022 года
|Платформы
|PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Разработка атмосферного хоррора Scorn началась аж в 2014 году, и есть шанс, что этой осенью он действительно выйдет. Игроков перенесут в жуткую вселенную, где они окажутся изолированными и будут исследовать мир, разделённый на связанные друг с другом регионы.
Каждая область представляет собой лабиринт с множеством комнат и закоулков. Авторы Scorn делают большой упор на погружение игрока в атмосферу, поэтому здесь нет никаких роликов и заставок, а взаимодействие с миром максимально реалистичное — к примеру, предметы не телепортируются в инвентарь, персонаж поднимает их руками. То же касается нажатия на кнопки и активации рычагов.
По мере прохождения игрок будет получать новые способности и виды оружия, но в шутер Scorn не превратится. Из-за небольшого количества патронов придётся всегда быть начеку — иногда лучше не вступать в бой и ограничиться прятками за укрытиями. Ну и не обходится без обещаний о том, что действия игрока будут как-то влиять на окружающий мир, — когда локации нарисованы в духе работ Ханса Гигера, можно придумать много интересных метаморфоз.
ShadowWarrior 3
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Flying Wild Hog
|Издатель
|Devolver Digital
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
В Shadow Warrior 3 мы вновь будем управлять Ло Вангом, которому на пару с Орочи Зиллой предстоит поймать древнего дракона, выпущенного ими же из заточения. Только так удастся предотвратить конец света, а для сражений с гостями из Царства Теней героям (точнее, герою и вчерашнему злодею) в очередной раз пригодятся многочисленные пушки и верная катана.
Нам предлагают линейное сюжетное приключение в мифической азиатской стране (увы, в этот раз без кооператива). Каждую сцену стараются сделать насыщенной: типов врагов много, мини-боссы встречаются часто, а протагонист ловко переключается между разными стилями и приёмами. Двойные прыжки, бег по стенам, рывки в воздухе, крюк-кошка — полный набор.
Крюк-кошка, конечно, сильно меняет геймплей — в частности, уровни здесь более вертикальные, чем в прошлых частях серии. Так что добираться до врагов на верхних платформах можно разными способами. Есть и другие применения: с крюком-кошкой удастся быстро сократить дистанцию между героем и противником, обнажить слабые места оппонента или даже бросить взрывающуюся бочку в толпу. Интересной идеей кажутся и добивающие приёмы — каждый противник оставляет после себя способность, которую иным способом не получить, и это добавляет элемент тактики в сражения с несколькими врагами.
Sifu
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Sloclap
|Издатель
|Sloclap
|Дата выхода
|8 февраля 2022 года
|Платформы
|PC, PlayStation 5, PlayStation 4
Завязка истории в Sifu довольно проста: молодой адепт кунг-фу в одиночку хочет отомстить убийцам своей семьи. А вот геймплей нестандартный — очень редко выходят экшены, в которых основной упор сделан на рукопашный бой. Разработчиков консультировал настоящий мастер кунг-фу, обучавшийся этому искусству в Китае, и благодаря ему в игре реализовали более 150 уникальных приёмов.
Игравшие в раннюю версию хвалят боевую систему и говорят, что каждое движение имеет вес, а приёмы красиво перетекают из одного в другой. Использовать желательно не только свои конечности, но и окружение: перепрыгивать через объекты, чтобы защититься от атаки, хватать предметы или толкать их под ноги оппонентов. Этим придётся заниматься, поскольку на одних блоках защиту не построишь — иссякающая шкала выносливости не позволит.
Самая интересная особенность Sifu — постепенное старение героя после каждой проваленной потасовки. По задумке, с возрастом протагонист становится сильнее (то есть атаки наносят больше урона), но вместе с тем запас его здоровья уменьшается. В сюжете процесс старения тоже сыграет некую роль — интересно взглянуть на то, как всё это увяжут друг с другом.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
|Жанр
|Шутер
|Разработчик
|GSC Game World
|Издатель
|GSC Game World
|Дата выхода
|28 апреля 2022 года
|Платформы
|PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Похоже, это всё-таки не сон — S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно существует и выйдет уже в апреле, а подписчики Game Pass вообще получат её бесплатно. Спустя столько лет мы вернёмся в Чернобыльскую зону отчуждения, где нас вновь ждут страшные аномалии и жуткие мутанты, а также сталкеры, которые охотятся за ценными артефактами и не жалеют тех, кто встаёт между ними и хабаром.
Вторая часть будет совмещать в себе шутер с десятками видов оружия, хоррор с реалистичной графикой и immersive sim с механиками выживания. Авторы обещают нелинейную историю с несколькими вариантами развития и концовками, а также живой открытый мир и продвинутый искусственный интеллект. Планируется и поддержка модификаций, а вскоре после релиза игра обзаведётся мультиплеером, который добавят с бесплатным обновлением.
Смущает лишь то, как неохотно GSC делится подробностями. Последний геймплейный трейлер больше напоминал постановочный ролик — по крайней мере, так показалось аудитории. Вместо того чтобы публиковать больше роликов и скриншотов, авторы занимаются не пойми чем — например, объявляют об использовании технологии блокчейн и поддержке NFT, а через считаные часы отказываются от этого, увидев реакцию сообщества. Надеемся, всё будет хорошо, но попахивает переносом.
Starfield
|Жанр
|Ролевая игра
|Разработчик
|Bethesda Game Studios
|Издатель
|Bethesda Softworks
|Дата выхода
|11 ноября 2022 года
|Платформы
|PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Впервые за 25 лет Bethesda готовится выпустить игру в совершенно новой вселенной. В ближайшие годы — никаких Fallout и The Elder Scrolls. Вместо этого мы отправимся в далёкое будущее, в 2330 год. В Starfield действие развернётся на небольшой области Млечного Пути, где двадцать лет назад произошла война между фракциями Объединённых Колоний и Содружества Свободных Звёзд.
Протагонисту, состоящему в исследовательской организации «Созвездие», предстоит изучать отдалённые уголки Освоенных систем — так здесь называют часть звёздной вселенной, где происходят события игры. Хотя отношения между фракциями более-менее устоялись, мир по-прежнему полон опасностей— от космических пиратов до религиозных фанатиков.
Геймплей ещё не показывали — зная Bethesda, можно предположить, что впервые мы его увидим за несколько месяцев до релиза, как это было с Fallout 4. Как обещает бессменный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард, Starfield будет очень большой игрой — как минимум диалогов в ней аж в 2,5 раза больше, чем в Skyrim.
Stray
|Жанр
|Приключение
|Разработчик
|BlueTwelve Studio
|Издатель
|Annapurna Interactive
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 5, PlayStation 4
В Stray мы в роли усатого мурлыки окажемся в гибнущем кибергороде, из которого нам предстоит вырваться и попутно разгадать древнюю тайну этого места. Кажется, последний раз мы управляли лихим бродячим котом в Alley Cat 1983 года!
Как говорят авторы, город в Stray кишит враждебно настроенными дроидами и опасными тварями. Так что исследовать локации придётся аккуратно — ловкость, проворство и скрытность зачастую будут наиболее подходящими качествами. Путешествовать в одиночку коту не придётся — он познакомится с летающим дроном B12, который поможет четвероногому спастись.
В каком-то смысле Stray можно назвать настоящим симулятором жизни кота — можно полностью погрузиться в атмосферу и просто бродить по городу, приставая ко всем подряд и слушая уличных музыкантов. Плюс некоторые загадки решаются сбрасыванием предметов на землю. И конечно, можно (нужно!) драть диваны.
SuicideSquad: KilltheJusticeLeague
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Rocksteady Studios
|Издатель
|Warner Bros. Games
|Дата выхода
|2022 год
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S
С 2015 года мы не знали, чем занимается студия Rocksteady, известная по трилогии Batman: Arkham. Спустя несколько лет оказалось, что она работает над новым приключенческим экшеном от третьего лица, на сей раз — об Отряде самоубийц.
Героями станут Харли Квинн, Дэдшот, Капитан Бумеранг и Король Акул. Задача этой шайки под предводительством Аманды Уоллер — уничтожить Лигу справедливости, величайших супергероев вселенной DC. Так что с Готэмом разработчики попрощались — теперь мы отправимся в Метрополис, который обещают сделать не менее интересным для исследования.
Разумеется, все четыре центральных персонажа играбельны и различаются способностями. Харли использует биту в ближнем бою, Дэдшот стреляет из разных пушек, летая на джетпаке, Капитан Бумеранг вооружён дробовиком и способен телепортироваться, а Король Акул использует переносную турель. Проходить сюжетную кампанию можно в одиночку (тогда напарниками управляет ИИ) или в кооперативе с товарищами.
Vampire: TheMasquerade — Swansong
|Жанр
|Ролевая игра
|Разработчик
|Big Bad Wolf Studio
|Издатель
|Nacon
|Дата выхода
|19 мая 2022 года
|Платформы
|PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch
С разработкой Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 происходит что-то неладное, зато сторонние студии продолжают анонсировать и выпускать игры во вселенной знаменитой серии. Например, Swansong от создателей The Council — сюжетная RPG с тремя главными героями и возможностью влиять на их судьбы.
Три протагониста-вампира служат разным кланам Камарильи. Новая камарильская княгиня стремится укрепить позиции фракции, объединив два города: Бостон и Хартфорд. Это приводит к войне между двумя сообществами вампиров, выживать которым становится всё труднее.
Главные герои будут отличаться друг от друга вампирскими способностями — как говорят авторы, эти персонажи предлагают три стиля игры: устрашение, соблазнение и скрытность. В любом случае игроку придётся с осторожностью использовать сверхъестественные умения — случайные прохожие не должны узнать, что ваш голод утоляется совсем не магазинной едой. Как нас уверяют, правильных решений в Swansong нет, так что каждый игрок будет писать собственную историю.
WeirdWest
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|WolfEye Studios
|Издатель
|Devolver Digital
|Дата выхода
|31 марта 2022 года
|Платформы
|PC, PlayStation 4, Xbox One
Сооснователь и бывший творческий руководитель Arkane Studios Рафаэль Колантонио покинул коллектив в 2017 году — и по семейным делам, и из-за творческого выгорания, связанного с особенностями работы над крупными блокбастерами. Теперь он вместе с бывшим продюсером Arkane трудится в WolfEye Studios над Weird West — сперва её планировалось выпустить 11 января, но под конец года было объявлено о переносе на 31 марта.
Местом действия станет Дикий Запад, где помимо шерифов и преступников обитают фантастические существа. Авторы обещают мир-песочницу, площадку для разных стилей игры. По их словам, действия игроков будут влиять не только на сюжетных персонажей, но и даже на окружение и локации. Всего будет пять кампаний — по одной на каждого персонажа, чьи судьбы в определённый момент пересекутся.
Несмотря на расположенную высоко камеру, разработчики стремятся добавить в игру как можно больше элементов immersive sim — жанра, который хорошо знаком поклонникам творчества Arkane. Поэтому здесь будет много взаимосвязанных систем, а любую проблему можно решить множеством способов. Weird West станет своеобразной площадкой для экспериментов с разными материалами и элементами — от огня и воды до дерева и металла.
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Это далеко не все релизы, но не удивимся, если несколько проектов из этого списка будут сражаться в декабре за звание лучшей игры года. Да и сколько всего ещё не анонсировано… О том, что мы пропустили и чего ждёте лично вы, рассказывайте в комментариях! Но сперва — посмотрите этот предновогодний выпуск GamesBlender, где мы рассказали о двенадцати других ожидаемых играх.