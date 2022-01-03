Продажи игр серии Yakuza на ПК приблизились к 3 млн копий

Продажи игр серии Yakuza на ПК приблизились к 3 млн копий

Журналисты портала The Tojo Dojo обратили внимание, что в рамках декабрьского собрания руководителей Sega была раскрыта информация об успехах игр из франшизы Yakuza на ПК.

Источник изображений: Sega

Напомним, за прошедшее с августа 2018 года время на PC успела дебютировать вся основная серия Yakuza (первые две части представлены ремейками Kiwami и Kiwami 2) — это восемь игр, включая Yakuza: Like a Dragon образца 2020-го.

Как стало известно, суммарные продажи ПК-версий игр Yakuza превысили 2,8 млн копий. В Sega отметили, что спрос на Yakuza начал заметно расти с сентября 2018 года (вскоре после дебюта франшизы на PC) и снижаться не собирается.

Продажи игр серии Yakuza на ПК приблизились к 3 млн копий

Благодаря одновременно релизу по всему миру стартовые продажи Lost Judgment в США и Европе оказались на 76 % выше, чем у первой части

Что касается продаж Yakuza в целом, то к концу 2020 года игры серии разлетелись по миру в количестве свыше 14 млн копий. За прошедшее время франшиза прибавила к тому показателю ещё несколько миллионов.

Следующая Yakuza — продолжение Yakuza: Like a Dragon — уже в разработке. Проектом руководят режиссёр Lost Judgment Ютака Ито (Yutaka Ito) и режиссёр серии Yakuza Рёсукэ Хории (Ryosuke Horii).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Valve рассказала о самых успешных играх Steam в уходящем годуValve рассказала о самых успешных играх Steam в уходящем году
Утечка: мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals выйдет 8 февраляУтечка: мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals выйдет 8 февраля
Глубокий геймплей, детальный мир и бесславный конец: Game Informer поделился подробностями отменённой версии Bully 2Глубокий геймплей, детальный мир и бесславный конец: Game Informer поделился подробностями отменённой версии Bully 2
Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей частиVirtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей части
Sonic Frontiers могла выйти в прошлом году, но Sega решила не жертвовать качеством игрыSonic Frontiers могла выйти в прошлом году, но Sega решила не жертвовать качеством игры
Блок рекламы


Похожие новости
Разработчики нуар-детектива Backbone опубликовали тизер новой игры в серииРазработчики нуар-детектива Backbone опубликовали тизер новой игры в серии
Продажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копийПродажи кооперативного платформера It Takes Two превысили 3 млн копий
Sega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a DragonSega подтвердила уход создателя Yakuza Тосихиро Нагоси и сиквел Yakuza: Like a Dragon
Продажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версииПродажи симулятора выживания Green Hell превысили 2,5 млн копий — и это без учёта Switch-версии
Ярость на улицах и не думала утихать: культовой серии Streets of Rage исполнилось 30 летЯрость на улицах и не думала утихать: культовой серии Streets of Rage исполнилось 30 лет
Интерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копийИнтерактивная драма Detroit: Become Human взяла новую планку продаж — 6 млн копий
Продажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копийПродажи и отгрузки ролевого приключения Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысили 1 млн копий
Разработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственностиРазработчики серии Metro трудятся над игрой по новой интеллектуальной собственности
Слухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серииСлухи: новая Battlefield будет называться Battlefield 2042 и предложит самые большие карты в серии
К 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серииК 30-летию Sonic the Hedgehog анонсировали ремастер Sonic Colors, сборник Sonic Origins и полноценную новую игру серии
Последние новости
Подгружаем последние новости