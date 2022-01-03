Продажи игр серии Yakuza на ПК приблизились к 3 млн копий

Журналисты портала The Tojo Dojo обратили внимание, что в рамках декабрьского собрания руководителей Sega была раскрыта информация об успехах игр из франшизы Yakuza на ПК.

Источник изображений: Sega

Напомним, за прошедшее с августа 2018 года время на PC успела дебютировать вся основная серия Yakuza (первые две части представлены ремейками Kiwami и Kiwami 2) — это восемь игр, включая Yakuza: Like a Dragon образца 2020-го.

Как стало известно, суммарные продажи ПК-версий игр Yakuza превысили 2,8 млн копий. В Sega отметили, что спрос на Yakuza начал заметно расти с сентября 2018 года (вскоре после дебюта франшизы на PC) и снижаться не собирается.

Благодаря одновременно релизу по всему миру стартовые продажи Lost Judgment в США и Европе оказались на 76 % выше, чем у первой части

Что касается продаж Yakuza в целом, то к концу 2020 года игры серии разлетелись по миру в количестве свыше 14 млн копий. За прошедшее время франшиза прибавила к тому показателю ещё несколько миллионов.

Следующая Yakuza — продолжение Yakuza: Like a Dragon — уже в разработке. Проектом руководят режиссёр Lost Judgment Ютака Ито (Yutaka Ito) и режиссёр серии Yakuza Рёсукэ Хории (Ryosuke Horii).



