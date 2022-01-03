Sonic Frontiers могла выйти в прошлом году, но Sega решила не жертвовать качеством игры

Японский издатель и разработчик Sega в рамках декабрьского собрания своих руководителей раскрыл первоначальные сроки релиза платформера с открытым миром Sonic Frontiers.

Sonic Frontiers могла выйти в прошлом году, но Sega решила не жертвовать качеством игры

Источник изображений: Sega

Напомним, Sonic Frontiers (тогда ещё без официального названия) была представлена в конце мая 2021 года к 30-летию Sonic the Hedgehog и до сих пор ожидается к релизу на протяжении 2022-го.

Как стало известно, первоначально Sega планировала выпустить Sonic Frontiers на юбилей франшизы (то есть в 2021-м), но решила отложить премьеру на год, чтобы подтянуть качество продукта.

Sonic Frontiers могла выйти в прошлом году, но Sega решила не жертвовать качеством игры

Sonic Forces

Sega также раскрыла, что с Sonic Frontiers надеется превзойти показатели продаж Sonic Forces (предыдущей части серии) за первый год с момента её выпуска. Сколько копий было реализовано за тот период, не уточняется.

Sonic Frontiers создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. По информации из базы данных PlayStation Store, игра поступит в продажу 15 ноября текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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