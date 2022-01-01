Продюсер первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) в предновогоднем интервью японскому порталу 4Gamer намекнул на грядущие новости о вселенной игры в 2022-м. Источник изображений: Square Enix «Мир Final Fantasy VII, перезапущенный ремейком, продолжит расширяться в 2022 году. Надеюсь, что вы также сможете насладиться [мобильной королевской битвой] Final Fantasy VII: The First Soldier», — заявил Китасе. Напомним, Square Enix с ноября 2019 года занимается вторым эпизодом ремейка. Летом 2020-го разработка вошла в полномасштабную фазу, но новостей о проекте как не было, так и нет. Вполне возможно, ситуация изменится в 2022-м.



Продюсер ремейка Final Fantasy VII намекнул на новости об игре в 2022 году

Продюсер ремейка Final Fantasy VII намекнул на новости об игре в 2022 году

Продюсер первого эпизода ремейка Final Fantasy VII Ёсинори Китасе (Yoshinori Kitase) в предновогоднем интервью японскому порталу 4Gamer намекнул на грядущие новости о вселенной игры в 2022-м.

Источник изображений: Square Enix

«Мир Final Fantasy VII, перезапущенный ремейком, продолжит расширяться в 2022 году. Надеюсь, что вы также сможете насладиться [мобильной королевской битвой] Final Fantasy VII: The First Soldier», — заявил Китасе.

Напомним, Square Enix с ноября 2019 года занимается вторым эпизодом ремейка. Летом 2020-го разработка вошла в полномасштабную фазу, но новостей о проекте как не было, так и нет. Вполне возможно, ситуация изменится в 2022-м.

Продюсер ремейка Final Fantasy VII намекнул на новости об игре в 2022 году

Журналисты портала DualShockers допускают, что комментарий Китасе также может относиться к ответвлениям от Final Fantasy VII вроде мобильного приключения Final Fantasy VII: Ever Crisis. Его релиз как раз назначен на следующий год.

В предновогоднем интервью с представителями журнала Famitsu Китасе также напомнил, что в 2022-м серия Final Fantasy отпразднует своё 35-летие. Его отметят как минимум весенними новостями о Final Fantasy XVI.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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