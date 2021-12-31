Петиция в поддержку фанатского переиздания Mortal Kombat Trilogy собрала 15 тыс. подписей — показаны новые кадры

Петиция в поддержку фанатского переиздания Mortal Kombat Trilogy собрала 15 тыс. подписей — показаны новые кадры

Основатель и руководитель независимой студии Eyeballistic Джо Треска (Joe Tresca) у себя в микроблоге представил ролик с демонстрацией потенциального ремастера трилогии файтингов Mortal Kombat.

Источник изображения: Eyeballistic

Обнародованное видео длится 40 секунд и демонстрирует обновлённые модели Скорпиона и Бараки на фоне декораций арены «Храм битвы» (также известна как «Церковь») из Mortal Kombat 3. Ролик доступен в разрешении 4K.

Свежими кадрами осовремененной версии Mortal Kombat Trilogy разработчик решил поделиться в связи с достижением ноябрьской петицией Eyeballistic новой вершины — 15 тыс. подписей.

Напомним, петиция Eyeballistic призвана показать издательству Warner Bros. (владелец прав на Mortal Kombat) спрос на потенциальный ремастер и убедить компанию в целесообразности передачи проекта команде энтузиастов.

Eyeballistic взялась за обновление Mortal Kombat Trilogy ещё в 2016 году и даже заслужила одобрение соавтора серии Эда Буна (Ed Boon), но от Warner Bros. получила отказ. Студия обещает переработать каждую деталь и музыку, а также добавить 60 кадров/с.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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