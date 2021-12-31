Видео: композитор ролевой стратегии Expeditions: Rome рассказал о тонкостях создания динамического саундтрека

Разработчики из датской студии Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic выпустили новое видео, посвящённое музыке в пошаговой ролевой стратегии Expeditions: Rome.

Источник изображения: Steam

Музыкальным сопровождением для игры занимается композитор Томас Фарнон (Thomas Farnon). В свежем ролике он рассказал о тонкостях создания отдельных мелодий и общей философии. Разработчикам важно было добиться аутентичности композиций и определённого соответствия характеру персонажа. Музыкальный фон будет меняться в зависимости принимаемых игроком решений, индивидуальность игровых локаций тоже будет передаваться с помощью музыки.

На релизе Expeditions: Rome сможет предложить сюжетную кампанию продолжительностью более 40 часов, действие которой развернётся на просторах Европы и Северной Африки. Стратегия должна выйти 20 января 2022 года в Steam, её события происходят во времена Римской республики на протяжении десяти лет.



