Глубокий геймплей, детальный мир и бесславный конец: Game Informer поделился подробностями отменённой версии Bully 2

Старший помощник редактора Game Informer Блейк Хестер (Blake Hester), как и обещал, опубликовал на сайте издания материал о школьном боевике Bully от Rockstar Games. Статья оказалась посвящена отменённому сиквелу.

Источник изображений: Rockstar Games

Версия Bully 2, о которой ведёт рассказ Game Informer, разрабатывалась Rockstar New England (Mad Doc Software до присоединения) в конце 2000-х годов. Насчёт отменённой игры высказались пятеро бывших сотрудников студии.

Начиналось всё хорошо. После Bully: Scholarship Edition переименованной команде доверили сиквел, который, по словам некоторых разработчиков, был шансом для Rockstar New England проявить себя.

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Bully 2 должна была встать в один ряд с другими блокбастерами Rockstar того времени (GTA IV, Red Dead Redemption). Мир игры хотели сделать больше (втрое) и детальнее (в каждое здание можно было бы войти), а геймплей — глубже.

Кроме того, авторы задумывали систему отношений с персонажами (её элементы появились в RDR 2), реалистичное поведение разбитого стекла (см. Max Payne 3), механику роста травы (с отдельными травинками) и карабканья (по деревьям, оградам, крышам).

В определённый момент над Bully 2 работал весь или почти весь штат Rockstar New England — от 50 до 70 человек

Перечисленные функции были доступны в рабочем вертикальном срезе Bully 2, подготовленном Rockstar New England. Разработчики могли бегать по миру, взаимодействовать с объектами и персонажами.

В сборке также присутствовали некоторые миссии, включающие картинг, пчеловода, летний лагерь (в духе «Лагеря Красти» из «Симпсонов») и беготню протагониста в нижнем белье. Всего контента было на 6?8 часов.

На разработку Bully 2 времён вертикального среза команде потребовалось бы ещё два?три года

Постепенно членов команды Bully 2 начали переводить на другие проекты (Max Payne 3 и Red Dead Redemption), создание которых сопровождалось жёсткими переработками, и назад сотрудники уже не возвращались.

Ранее портал Video Games Chronicle сообщал, что разработка Bully 2 началась в 2008 году и продлилась до конца 2013-го. Эти сроки соотносятся с тем, что узнали в Game Informer за время своего расследования.

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«[Bully 2] точно была бы очень уникальной, очень интересной и однозначно весёлой. Множество крутых и занятных механик, над которыми мы работали, до сих пор не появились в других играх», — заявил один экс-сотрудник Rockstar New England.

Оригинальная Bully вышла в 2006 году на PS2, а впоследствии добралась до PC и более современных консолей. Игра рассказывает историю подростка-хулигана Джимми Хопкинса, который должен был стать и главным героем сиквела.



