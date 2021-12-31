Видео: в файлах Halo Infinite откопали вырезанный из финальных титров заставочный ролик

Видео: в файлах Halo Infinite откопали вырезанный из финальных титров заставочный ролик

Датаймайнер и блогер Gamecheat13 сообщил об обнаружении в файлах шутера Halo Infinite незавершённого заставочного ролика, готовившегося для концовки игры. Будьте внимательны: в тексте возможны спойлеры.

Источник изображения: Xbox

Обнародованная сцена должна была проигрываться во время финальных титров сюжетной кампании Halo Infinite, но по той или иной причине была вырезана разработчиками из релизной версии проекта.

В ролике Пилот и Мастер Чиф обнаруживают за пределами своего космического корабля неизвестный объект. Компьютер докладывает, что нашёл жетон ККОН с дружественным статусом.

Портал Windows Central передаёт, что фанаты уже приступили к вычислению загадочного союзника. Среди кандидатов — капитаны Ласки и Палмер, спартанец Локк, корабль «Дух Огня» и даже последний Арбитр с Мечами Сангхелиоса.

Halo Infinite доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. По информации Bloomberg, на пути к релизу из игры вырезали две трети контента, включая полноценный открытый мир.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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