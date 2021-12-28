Утечка: мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals выйдет 8 февраля

Утечка: мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals выйдет 8 февраля

Издательство MWM Interactive и студия-разработчик Night School могут выпустить мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals уже 8 февраля. Соответствующая информация была найдена в базе данных PlayStation.

Источник изображения: PlayStation.com

Напомним, Oxenfree II: Lost Signals представили в рамках апрельского выпуска информационной передачи Indie World Showcase для PC (Steam) и Nintendo Switch. Релиз при этом ожидался уже в текущем году. В конце августа стало известно, что сиквел Oxenfree также появится на PS4 и PS5.

События Oxenfree II: Lost Signals разворачиваются спустя пять лет после финала Oxenfree. Девушка Райли Поверли вернулась в родной город Камена, где устроилась стажёром на должность эколога. В какой-то момент группа исследователей из ближайшего колледжа вместе с Райли отправится изучать странные электромагнитные помехи.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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