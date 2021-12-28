Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей части

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей части

Старший продюсер серии файтингов Virtua Fighter Сэйдзи Аоки (Seiji Aoki) в интервью японскому порталу Dengeki Online рассказал об успехах Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown и планах Sega на следующую часть.

Источник изображений: Sega

Напомним, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown представляет собой осовремененную версию файтинга образца 2006 года. Новое издание дебютировало как эксклюзив PS Plus (PS4) в начале июня текущего года.

По словам Аоки, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown превзошла возложенные на неё ожидания: с помощью проекта рассчитывали возродить интерес аудитории к франшизе, а не заработать, но в итоге убили одним выстрелом двух зайцев.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown продалась лучше ожидаемого и открыла дорогу следующей части

Что касается будущего Virtua Fighter, то успех Ultimate Showdown подтвердил для Sega жизнеспособность франшизы в современных условиях. Теперь команда «очень осторожно думает» над следующей частью.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown позиционируется в качестве консольного эксклюзива PlayStation. Издание пока доступно только на PS4, но в будущем посетит PC (Steam) ? Аоки признал спрос на ПК-версию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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