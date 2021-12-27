Valve рассказала о самых успешных играх Steam в уходящем году

Valve в рамках проходящей сейчас масштабной зимней распродажи Steam рассказала о самых прибыльных и популярных играх в своём сервисе цифровой дистрибуции за уходящий год.

Источник изображений: Steam

Бестселлеры Steam определялись по объёму выручки с 1 января по 15 декабря. В учёт шли продажи игр, их дополнений и микроплатежей. Топ-100 разделён на «платину» (1?12 место), «золото» (13?24), «серебро» (25?40) и «бронзу» (41?100).

В высшую категорию пробилось четыре релиза 2021 года — New World, Valheim, Naraka: Bladepoint и Battlefield 2042, — а ещё две игры (Apex Legends и Dead by Daylight) попали в «платиновый» список впервые.

Valve также отмечает, что более трети всех бестселлеров Steam состоит из новичков рейтинга. При этом речь не только об играх уходящего года (их большинство), но и о проектах прошлых лет, дебютировавших в топ-100.

Dota 2, CS:GO и GTA V попадают в «платиновый» эшелон шестой год, PUBG и Rainbow Six Siege — пятый, а Destiny 2 — третий

Помимо охватывающего все релизы рейтинга, Valve также составила списки лидеров продаж среди новинок года (на этот раз в него попали игры из каждого месяца), VR-проектов и выпускников раннего доступа.

В список самых популярных попали проекты с максимальным числом одновременных пользователей. Больше 200 тыс. активных игроков из разработок 2021 года привлекли только Valheim, New World и Halo Infinite.

Помимо прочего, Valve выделила лучшие игры с поддержкой геймпадов. Места в «платиновой» категории из релизов 2021 года удостоились Halo Infinite, Forza Horizon 5, FIFA 22, eFootball 2022, Tales of Arise и Guilty Gear Strive.

В раннем доступе Steam за 2021 год вышло более 1 тыс. игр

Напоследок Valve пожелала своим пользователям хороших новогодних праздников и предложила ознакомиться с подборками прошлых лет: за 2016 год, 2017-й, 2018-й, 2019-й и 2020-й.

Напомним, зимняя распродажа Steam подойдёт к своему завершению 5 января 2021 года в 21:00 по московскому времени. В рамках акции подешевело более 50 тыс. продуктов, включая многие игры из списков лучших.

Одновременно с праздничной распродажей стартовало и пользовательское голосование за лучшие игры года. Отдать предпочтение финалистам можно на специальной странице. Победителей премии Steam 2021 объявят 3 января.



