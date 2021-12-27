Лучше «пулю в колено»: режиссёр It Takes Two наотрез отказался добавлять NFT в свои будущие игры

Лучше «пулю в колено»: режиссёр It Takes Two наотрез отказался добавлять NFT в свои будущие игры

Основатель Hazelight и руководитель разработки кооперативного платформера It Takes Two Юсеф Фарес (Josef Fares) в недавнем интервью The Washington Post рассказал, чего от его проектов в будущем ждать точно не стоит.

Источник изображений: Electronic Arts

В частности, Фарес отверг элементы, призванные продлить жизнь играм-сервисам, увеличив реиграбельность, и повысить их прибыльность для издателя в долгосрочной перспективе.

«По моему мнению, это неправильно, если принимаемое вами решение меняет гейм-дизайн таким образом, что игрок вынужден или хочет вам платить», — поделился Фарес.

Лучше «пулю в колено»: режиссёр It Takes Two наотрез отказался добавлять NFT в свои будущие игры

Все последние игры Фареса затачивались под кооператив

Что касается невзаимозаменяемых токенов (NFT), набирающих популярность у игровых издателей в последнее время, то с ними Фарес не хочет связываться настолько, что готов скорее получить «пулю в колено».

«Если вы спросите руководителя крупной компании, он назовёт меня дураком, потому что корпорации заботят только деньги. Но я бы всё равно отказался, потому что для меня игры — это искусство», — заявил Фарес.

Лучше «пулю в колено»: режиссёр It Takes Two наотрез отказался добавлять NFT в свои будущие игры

Игровую известность Фарес получил благодаря трогательному приключению Brothers: A Tale of Two Sons

Какой именно проект станет для студии Hazelight следующим, не раскрывается, но производство стартовало ещё до выпуска It Takes Two. По словам Фареса, новая игра будет даже лучше предыдущей.

It Takes Two дебютировала в конце марта на PC (Steam, Origin), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Проект пользуется популярностью как у критиков, так и у простых геймеров — продажи уже превысили 3 млн копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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