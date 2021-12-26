В Китае заблокировали международную версию Steam

Международная версия цифровой площадки Steam была заблокирована в Китае. Об этом сообщили пользователи Reddit, подтвердил блокировку портал SteamDB. Если верить информации, то домены Steam были внесены в чёрный список ночью 25 января.

Источник изображения: Steam

Теперь игрокам из Китая доступна только специальная региональная версия Steam, которую Valve заранее запустила совместно с Perfect World. В этой версии отсутствуют многие социальные возможности. Также китайская версия Steam на текущий момент предлагает всего около 50 игр. Эти проекты были специально проверены и одобрены регулятором страны. В список попали популярные Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

По данным опросов Valve, китайский язык выбран у 22,11 % пользователей Steam и занимает второе место по популярности среди всех языков. Игры, выпущенные китайскими разработчиками, попадали в международный топ продаж даже без перевода на английский.

Блокировка Steam на территории Китая может повлиять как на местные студии, так и на международный рынок.



