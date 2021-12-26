Создатели Abandoned оглянулись на уходящий год и рассказали о планах на 2022-й

Создатели Abandoned оглянулись на уходящий год и рассказали о планах на 2022-й

Разработчики шутера с хоррор-элементами Abandoned из нидерландской Blue Box Game Studios в публикации на своём официальном сайте оглянулись на уходящий год и поведали о ближайших планах.

Источник изображений: Blue Box Game Studios

Напомним, Abandoned (рабочее название) была представлена в апреле и до сих пор не получила ни одного нового трейлера. В августе разработчики хотели представить некое вступление игры, но и этим планам сбыться оказалось не суждено.

По словам создателей, производство Abandoned началось ещё в 2017 году. С тех пор концепция не раз менялась — последняя на данный момент такая перезагрузка случилась уже после анонса.

Создатели Abandoned оглянулись на уходящий год и рассказали о планах на 2022-й

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Также авторы признали чересчур ранний анонс приложения Abandoned: Realtime Experience, предназначенного для демонстрации нового иллюстративного материала по игре, и зареклись не повторять допущенных ошибок.

В начале 2022 года Blue Box Game Studios собирается обновить приложение и добавить в него техническое демо, которое в реальном времени покажет графику, звук и функцию тактильной отдачи DualSense в Abandoned.

Релиз пролога Abandoned всё ещё назначен на первый квартал 2022 года. Также в ближайшем будущем разработчики собираются устроить презентацию, во время которой раскроют финальное название игры и не только.

Премьера Abandoned ожидается в 2022 году на PS5. Главными достоинствами своей игры авторы назвали «новый нарратив», «реалистичный геймплей» и «кинематографичный опыт».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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