В Epic Games Store стартовала девятая праздничная раздача — в течение 24 часов бесплатно отдают Pathfinder: Kingmaker

Как и было обещано, 24 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача девятой таинственной игры. Ей оказалась партийная RPG под названием Pathfinder: Kingmaker от студии Owlcat Games.

Источник изображений: Epic Games Store

Чтобы стать обладателем бесплатной копии Pathfinder: Kingmaker, необходимо перейти на страницу игры в Epic Games Store и нажать на кнопку «Получить». Проект автоматически прикрепится к аккаунту пользователя.

События Pathfinder: Kingmaker разворачиваются в мире настольной ролевой игры Pathfinder. В Epic Games Store дарят Enhanced Plus Edition — расширенную и улучшенную версию проекта по сравнению с релизной.

Раздача Pathfinder: Kingmaker — Enhanced Plus Edition закончится уже завтра, 25 декабря. В этот же момент бесплатной (снова на сутки) станет другая игра, которая пока что тоже держится в секрете.

Напомним, предновогодними подарками от Epic Games Store уже успели побывать Shenmue III, Remnant: From the Ashes, The Vanishing of Ethan Carter, Loop Hero, Vampyr и другие проекты.