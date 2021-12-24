Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно

Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно

Издательство Rayark Inc. и студия-разработчик JetGen в опубликованном порталом Gematsu пресс-релизе раскрыли точную дату выхода своего условно-бесплатного музыкального приключения Deemo II.

Источник изображений: Rayark Inc.

Deemo II станет доступна 13 января 2022 года на устройствах под управлением iOS и Android. Количество предрегистраций игры превысило 700 тыс. — процедура открывает различные виртуальные награды.

Сообщается, что по итогам ноябрьского закрытого бета-тестирования в настоящее время Deemo II проходит последний этап полировки и исправлений багов перед официальным релизом.

Новые скриншоты Deemo II

Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно
Музыкальное приключение Deemo II дебютирует в январе 2022 года — игру можно будет скачать бесплатно

События Deemo II разворачиваются в фэнтезийном мире, где загадочный дождь превращает людей в шквал лепестков. Игрокам достанется роль девочки Эхо, которая укрывается от непогоды на железнодорожном вокзале.

Эхо на пару с «невероятно белым человекоподобным существом» по имени Димо предстоит творить музыку, изучать окружение и взаимодействовать с другими обитателями станции (обещают более 50 уникальных персонажей).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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