Разработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано со стрельбой в школе

Независимая новозеландская студия Void Interactive прокомментировала появление в её хардкорном тактическом шутере Ready or Not уровня со стрельбой в школе и его связь с тем, что недавно проект покинул издатель Team17.

Источник изображений: Void Interactive

О том, что в Ready or Not добавят секцию с вооружённым нападением в учебном заведении, на форуме Reddit недавно рассказал разработчик игры под псевдонимом Gruntr (к настоящему моменту сообщение удалили).

Вскоре после подтверждения от Gruntr последовал анонс о прекращении сотрудничества Void Interactive и Team17. Журналисты портала NME предположили, что два события связаны, но студия отвергла эту теорию.

pic.twitter.com/8Oglbfwxqh — VOID Interactive (@VOIDInteractive) December 24, 2021

В развёрнутом обращении Void Interactive заверила, что понимает груз ответственности, накладываемый изображением столь трагичных событий, и собирается отнестись к их адаптации для интерактивного формата с должным уважением.

Ready or Not находится в раннем доступе Steam с 18 декабря текущего года. Игра предлагает реалистичную стрельбу, проработанное управление, систему планирования и кооперативный режим.



