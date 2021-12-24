Разработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано со стрельбой в школе

Разработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано с уровнем в школе

Независимая новозеландская студия Void Interactive прокомментировала появление в её хардкорном тактическом шутере Ready or Not уровня со стрельбой в школе и его связь с тем, что недавно проект покинул издатель Team17.

Источник изображений: Void Interactive

О том, что в Ready or Not добавят секцию с вооружённым нападением в учебном заведении, на форуме Reddit недавно рассказал разработчик игры под псевдонимом Gruntr (к настоящему моменту сообщение удалили).

Вскоре после подтверждения от Gruntr последовал анонс о прекращении сотрудничества Void Interactive и Team17. Журналисты портала NME предположили, что два события связаны, но студия отвергла эту теорию.

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— VOID Interactive (@VOIDInteractive) December 24, 2021

В развёрнутом обращении Void Interactive заверила, что понимает груз ответственности, накладываемый изображением столь трагичных событий, и собирается отнестись к их адаптации для интерактивного формата с должным уважением.

Ready or Not находится в раннем доступе Steam с 18 декабря текущего года. Игра предлагает реалистичную стрельбу, проработанное управление, систему планирования и кооперативный режим.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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