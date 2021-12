Разработчики Ready or Not опровергли, что окончание сотрудничества с Team17 связано со стрельбой в школе

Ready or Not находится в раннем доступе Steam с 18 декабря текущего года. Игра предлагает реалистичную стрельбу, проработанное управление, систему планирования и кооперативный режим.

О том, что в Ready or Not добавят секцию с вооружённым нападением в учебном заведении, на форуме Reddit недавно рассказал разработчик игры под псевдонимом Gruntr (к настоящему моменту сообщение удалили).

Независимая новозеландская студия Void Interactive прокомментировала появление в её хардкорном тактическом шутере Ready or Not уровня со стрельбой в школе и его связь с тем, что недавно проект покинул издатель Team17.