В Overwatch можно сыграть бесплатно с сегодняшнего дня и до 2 января

В Overwatch можно сыграть бесплатно с сегодняшнего дня и до 2 января

Разработчики из Blizzard Entertainment объявили, что с сегодняшнего дня в соревновательном шутере Overwatch стартует акция с бесплатным доступом, которая продлится до 2 января 2022 года. Любой желающий может опробовать полную версию игры на ПК, а также на консолях Xbox и PlayStation обоих поколений.

Источник изображения: PlayOverwatch.com

Для входа в бесплатную версию Overwatch на ПК потребуется создать аккаунт Battle.net. В случае с консолями от Sony и Microsoft необходимо наличие активных-подписок на онлайн-сервисы PlayStation Plus и Xbox Live Gold соответстенно.

Пробная версия соревновательного шутера не будет никак ограничена: 32 героя, 28 карт и многочисленные игровые режимы будут доступны всем желающим на время действия акции. Повышать уровни и открывать ящики с наградами тоже не запрещается. После покупки игры на аккаунт, активированный в пробной версии, весь прогресс будет перенесён.

Напомним, несколько дней назад в Overwatch стартовало событие «Зимняя сказка». В рамках праздничного мероприятия у игроков появился шанс получить шесть легендарных обликов, а также множество обликов с прошлогодних новогодних событий.

Overwatch доступна на ПК, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch, а также на консолях Sony и Microsoft текущего поколения (по обратной совместимости).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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