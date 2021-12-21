Разработчики нуар-детектива Backbone опубликовали тизер новой игры в серии

Издательство Raw Fury и разработчики из независимой студии EggNut в официальном микроблоге своего нуар-детектива Backbone опубликовали тизер следующей игры в рамках франшизы.

Источник изображения: EggNut

Напомним, Backbone предлагает вжиться в образ частного детектива-енота по имени Говард Лотор и отправиться исследовать Ванкувер, населённый другими антропоморфными животными.

Как стало известно, на протяжении 2022 года франшиза Backbone пополнится ещё одной игрой. Приквел это или сиквел, разработчики пока не говорят, но советуют присмотреться к тизеру.

Обнародованный ролик следующей части Backbone длится 25 секунд и демонстрирует пролёт по заснеженной улице. Никаких персонажей на пути виртуального оператора не встречается.

Backbone дебютировала в июне на ПК (Steam, GOG, Epic Games Store, Microsoft Store, Game Pass), а в октябре добралась до PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также консольного сегмента Game Pass.



