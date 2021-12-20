Авторы ролевой стратегии Expeditions: Rome выпустили её четырёхчасовую демоверсию

Разработчики из датской студии Logic Artists совместно с издательством THQ Nordic выпустили бесплатную демоверсию пошаговой ролевой стратегии Expeditions: Rome. Продолжительность «демки» составляет четыре часа, весь заработанный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта.

Источник изображения: Steam

Expeditions: Rome является ролевой игрой от авторов Expeditions: Viking. На релизе проект сможет предложить сюжетную кампанию продолжительностью более 40 часов, действие которой развернётся на просторах Европы и Северной Африки. Пользователям предстоят напряжённые пошаговые сражения, прокачка своего героя, управление легионом, исследования, грабежи и ремесло.

Expeditions: Rome должна выйти 20 января в Steam. События Expeditions: Rome разворачиваются во времена Римской республики на протяжении десяти лет — за этот период главный герой успеет побывать в разных местах, включая сам Вечный город.



