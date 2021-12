«Она выглядит потрясающе»: Джордж Мартин рассказал о своём игровом опыте и работе над Elden Ring

Американский писатель, автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин (George R.R. Martin) в своём официальном блоге рассказал об опыте знакомства с видеоиграми и участии в судьбе ролевого экшена с открытым миром Elden Ring.

Мартин сразу оговорился, что фанатом видеоигр назвать себя не может, но на «заре времён» попробовал несколько знаковых стратегий, включая Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms и Master of Orion.

Несмотря на отдалённость от видеоигр, предложение Хидетаки Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) и его «невероятной команды» оказалось для писателя «слишком захватывающим, чтобы отказываться».

По словам Мартина, в то время FromSoftware занималась «прорывными вещами с великолепным визуальным стилем» и от автора хотела «глубокий, мрачный, резонирующий мир, который послужит основой для [её следующей] игры».

«Так уж получилось, что я люблю создавать миры и писать воображаемую историю. Сделав своё дело, я передал всё своим новым друзьям из Японии, и остальное они взяли на себя. Прошли годы», — вспоминает Мартин.

Предполагается, что свою работу над игрой Мартин завершил ещё в 2016 году. С тех пор утекло много воды, но релиз уже не за горами: «День Elden Ring наконец близок. И, должен сказать, она выглядит потрясающе».

Премьера Elden Ring ожидается 25 февраля 2022 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. О предыстории мира проекта рассказали в недавнем сюжетном трейлере с The Game Awards 2021.