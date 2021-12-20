За четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter

За четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter

Как и было обещано, 19 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача четвёртой таинственной игры. Ей оказался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter от студии The Astronauts.

Источник изображений: Epic Games Store

Напомним, The Vanishing of Ethan Carter предлагает в роли частного детектива и эксперта по оккультизму Пола Просперо отправиться на поиски пропавшего при странных обстоятельствах мальчика по имени Итан Картер.

The Vanishing of Ethan Carter дебютировала в сентябре 2014 года и заслужила на Metacritic от 77 до 82 %. Разработчики сделали ставку на нестандартные повествовательные методы и напряжённую атмосферу — врагов в игре нет.

За четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter

Чтобы стать обладателем бесплатной копии The Vanishing of Ethan Carter, необходимо перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить». Проект автоматически прикрепится к аккаунту пользователя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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