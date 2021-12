За четвёртой праздничной раздачей Epic Games Store скрывался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter

Чтобы стать обладателем бесплатной копии The Vanishing of Ethan Carter, необходимо перейти на страницу игры и нажать на кнопку «Получить». Проект автоматически прикрепится к аккаунту пользователя.

The Vanishing of Ethan Carter дебютировала в сентябре 2014 года и заслужила на Metacritic от 77 до 82 %. Разработчики сделали ставку на нестандартные повествовательные методы и напряжённую атмосферу — врагов в игре нет.

Напомним, The Vanishing of Ethan Carter предлагает в роли частного детектива и эксперта по оккультизму Пола Просперо отправиться на поиски пропавшего при странных обстоятельствах мальчика по имени Итан Картер.

Как и было обещано, 19 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала раздача четвёртой таинственной игры . Ей оказался созерцательный детектив The Vanishing of Ethan Carter от студии The Astronauts.