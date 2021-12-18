Портативная игровая консоль OneXplayer Mini дебютирует в январе

Портативная игровая консоль OneXplayer Mini дебютирует в январе

Компания One-Netbook Technology готовит к выпуску очередную новинку — портативный игровой компьютер OneXplayer Mini на аппаратной платформе Intel и операционной системе Windows 11.

Источник изображений: One-Netbook

Гаджет оснащён 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 ? 1200 пикселей. Слева и справа от экрана расположены традиционные органы управления — джойстики, крестовина и дополнительные кнопки.

В оснащение входит процессор Intel Core i7-1195G7 поколения Tiger Lake. Чип содержит четыре ядра (восемь потоков инструкций) и графический ускоритель Intel Iris Xe Graphics. Тактовая частота достигает 5,0 ГГц в турбо-режиме.

Игровая консоль несёт на борту 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-4266. Вместимость твердотельного накопителя PCIe 3.0 x4 NVMe может составлять 512 Гбайт, 1 или 2 Тбайт.

Портативная игровая консоль OneXplayer Mini дебютирует в январе

Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, два порта USB 4 Type-C, разъём USB 3.0 Type-A и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 10 455 мА·ч.

На рынке модель OneXplayer Mini дебютирует в январе наступающего года. Цена составит от 1230 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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