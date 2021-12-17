Научно-фантастический хоррор Hidden Deep появится в раннем доступе 24 января

Разработчики из студии Cogwheel Software совместно с издательством Daedalic Entertainment сообщили, что научно-фантастический триллер Hidden Deep выйдет в ранний доступ 24 января. Прямо сейчас в Steam доступна закрытая бета-версия проекта. Тестирование уже началось и продлится до 3 января.

Источник изображения: Steam

Действие Hidden Deep разворачивается в глубоководном исследовательском центре со сложноустроенной системой туннелей. Игрокам нужно заниматься изучением огромного субокеанического исследовательского и горнодобывающего комплекса, населённого инопланетными существами.

Ключевые особенности Hidden Deep:

суровая научно-фантастическая история, отдающая дань уважения многим классическим играм и фильмам 80-х и 90-х годов («Чужие», «Нечто из иного мира», оригинальная Half-Life);

обширный арсенал инструментов – от крюков-кошек и сканеров до беспилотных летательных аппаратов, оружия и тяжёлой техники;

более 20 часов игрового процесса в сюжетном режиме (уже доступен в раннем доступе);

режим Challenge Mode для «ещё более атмосферного приключения»;

локальный совместный режим и возможность объединиться с другом с помощью функции удалённой игры (совместный онлайн-режим будет представлен в рамках раннего доступа).

После установки сегодняшнего обновления пользователи, у которых есть доступ к закрытой бета-версии, смогут исследовать мир Hidden Deep вместе с друзьями в кооперативных миссиях режима Challenge Mode.



