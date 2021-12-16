Релиз олдскульной ролевой игры Sea of Stars запланировали на конец 2022 года

Независимая канадская студия Sabotage (The Messenger) в рамках декабрьского выпуска Indie World Showcase уточнила список платформ и сроки выхода своей олдскульной ролевой игры Sea of Stars.

Источник изображения: Sabotage Studio

Напомним, Sea of Stars была представлена в марте 2020 года и до недавнего времени была заявлена для ПК и неанонсированных консолей. Выпустить игру планировалось на протяжении 2022-го.

Как стало известно, релиз Sea of Stars теперь ожидается в конце 2022 года на PC (Steam), Nintendo Switch и других устройствах. На каких ещё приставках и в каких цифровых магазинах появится игра, расскажут весной 2022-го.

По словам создателей, выпустить Sea of Stars на Nintendo Switch планировалось изначально, но до анонса дело дошло только сейчас. Работа по портированию игры на гибридную консоль при этом идёт уже «давно».

Sea of Stars представляет собой приквел The Messenger. По сюжету двум детям солнцестояния предстоит объединить силы солнца и луны, чтобы овладеть магией затмения и справиться с монстрами злого алхимика.



