Counter-Strike: Global Offensive получила экспериментальную поддержку API Vulkan

Компания Valve выпустила новую версию соревновательного шутера Counter-Strike: Global Offensive, в которую включена первоначальная поддержка API Vulkan. Как и в случае с недавними обновлениями Left 4 Dead 2 и Portal 2, речь пока идёт о поддержке Vulkan через инструмент DXVK для эффективного преобразования Direct3D-команд.

Источник изображения: Steam

До настоящего момента все версии Global Offensive поддерживали только OpenGL. Поддержка Vulkan в соревновательном шутере Valve может быть активирована с помощью параметра запуска -vulkan.

В примечании к релизу версии Counter-Strike: Global Offensive от 14 декабря указано, что текущая поддержка Vulkan является экспериментальной.

Counter-Strike: Global Offensive вышла в августе 2012 года на PC, PS3 и Xbox 360. В декабре 2018-го Valve решила перевести шутер на условно-бесплатную модель распространения.



