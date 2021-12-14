Декабрьским дополнением к Assassin's Creed Valhalla оказался кроссовер с Assassin's Creed Odyssey

Как и предполагалось, до конца декабря скандинавский экшен в открытом мире Assassin's Creed Valhalla и правда получит новое дополнение. Им оказался кроссовер «Пересечение историй» (Crossover Stories) с Assassin's Creed Odyssey.

Источник изображения: Ubisoft

Как стало известно, «Пересечение историй» добавит в обе игры по одному сюжетному квесту — «Охота за сокровищами» в Assassin's Creed Odyssey и «Неизбежная встреча» в Assassin’s Creed Valhalla.

За прохождение «Охоты за сокровищами» и «Неизбежной встречи» пользователям выдадут тематические награды из проекта-соседа. Обе миссии подстроятся под уровень персонажей геймеров.

Для доступа к новому контенту в Assassin’s Creed Valhalla придётся развить поселение до четвёртого уровня и завершить задание «Мудрая подруга», а в Odyssey — добраться до Мегариды. Кроссовер содержит спойлеры к Odyssey.

В обеих играх кроссовер начнётся с выходом версий 1.5.6 (от 13 до 20 Гбайт) для Assassin’s Creed Odyssey и 1.4.1 (от 39 до 77 Гбайт) для Assassin’s Creed Valhalla. Патчи станут доступны сегодня, 14 декабря, в 15:00 по Москве.

Масштаб заплатки Valhalla объясняется вводимой обновлением реструктуризацией данных. Она требует полной переустановки игры, но приводит к уменьшению её общего размера, ускорению загрузок и повышению производительности.

Assassin’s Creed Valhalla вышла на PC (Epic Games Store, Ubisoft Connect), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также в Google Stadia. В марте к игре выпустят большое платное дополнение Dawn of Ragnarok («Заря Рагнарёка»).



