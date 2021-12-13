«До чего же холодно!»: создатели Serious Sam 4 намекнули на морозный аддон

«До чего же холодно!»: создатели Serious Sam 4 намекнули на морозный аддон

Издательство Devolver Digital и разработчики из хорватской студии Croteam в официальном микроблоге серии шутеров Serious Sam представили загадочное тизер-видео, связанное с Serious Sam 4.

Источник изображения: Devolver Digital

Ролик длится чуть больше полуминуты и демонстрирует прибытие Сэма Стоуна (он же Крутой Сэм) в морозную локацию. О местном климате успевает высказаться и герой: «До чего же холодно! Но ничто не согревает меня так, как надирание задниц».

Тизер оказался настолько холодным, что добрался даже до логотипа Serious Sam, который к концу видео покрылся ледяной коркой. На что именно намекают разработчики, не уточняется.

Фанаты предполагают, что речь идёт о дополнении к Serious Sam 4. Потенциальной основной для DLC называют вырезанный из игры уровень «Нефтеперерабатывающий завод», события которого разворачиваются в схожем антураже на территории РоSSии.

Serious Sam 4 дебютировала в сентябре 2020 года на PC (Steam, GOG) и в облачном сервисе Google Stadia, а в начале декабря 2021-го неожиданно добралась до PlayStation 5, Xbox Series X и S.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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