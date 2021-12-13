Питер Молиньё представил бизнес-симулятор на блокчейне с «NFT-землёй»

Гейм-дизайнер Питер Молиньё (Molyneux), создатель Fable и Black & White, и его студия 22cans представили «первый в мире бизнес-симулятор на блокчейне» под названием Legacy. В этом проекте игроки смогут получать криптовалюту LegacyCoin и владеть «NFT-землёй».

Питер Молиньё представил бизнес-симулятор на блокчейне с «NFT-землёй»

Источник изображения: Game Informer

Владельцы такой NFT-земли станут обладателями прав на собственную бизнес-ассоциацию блокчейна внутри Legacy. Также она откроет доступ игрокам к ключам Legacy Keys, с помощью которых можно будет набирать бизнес-партнёров. За это они, в свою очередь, будут отдавать часть заработанной LegacyCoin.

LegacyCoin на основе блокчейна Ethereum станет базовой валютой симулятора и будет выпущена в 2022 году вместе с игрой. Токены будут использоваться для торговли внутри игры. С их помощью также можно будет приобретать эксклюзивные NFT-предметы.

Разработчики обещают, что для создания собственного бизнеса и зданий игрокам будут предложены тысячи деталей. Игроки смогут открывать собственное производство, управлять рабочими и торговать с другими бизнесменами внутри Legacy. Геймерам будет предоставлена полная свобода в дизайне, менеджменте и строительстве. Развить своё маленькое производство можно будет до размеров промышленного города.

Питер Молиньё представил бизнес-симулятор на блокчейне с «NFT-землёй»

Источник изображения: 22cans

Релиз Legacy запланирован на 2022 год. Целевые платформы не объявлены.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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