Sony планировала выпустить мобильную версию облачной игровой платформы PlayStation Now

В 2017 году, когда Apple ещё терпимо относилась к возможному приходу облачных игровых сервисов на iPhone, компания Sony готовилась выпустить версию PlayStation Now для мобильных устройств. Документы, подтверждающие это намерение, были обнаружены при анализе открытых материалов дела Apple против Epic Games.

Источник изображения: playstation.com

Такой шаг означал бы наиболее масштабную экспансию сервиса PS Now. В первоначальном варианте он поддерживал работу с играми для PS2 и PS3 на смарт-телевизорах, плеерах Bly-ray, а также PS3 и PS Vita. В конце 2017 года компания решила сфокусироваться на PlayStation 4 и ПК, а затем появилась поддержка FullHD-стриминга и клиент для PS5.

Однако сервис никогда не предлагался для Android, iOS или Mac OS. Если же судить по документам, Apple уже тогда располагала информацией, что Sony готовила мобильную версию сервиса для пользователей PlayStation: каталог должен был включать более 450 игр для PS3, а в планах были и наименования для PS4.

Первые игры для PS4 появились в каталоге в июле 2017 года, однако в документах Apple говорится, что «сейчас доступны только игры для PS3» — вероятно, речь шла о какой-то маркетинговой стратегии, а не только о планах выпуска PS Now на мобильных платформах. Примерно в то же время Apple уже работала над сервисом Arcade, который был запущен только два года спустя.

Sony же каким-то образом утратила инициативу на рынке облачного гейминга, хотя когда-то была первым крупным игроком, разглядевшим их потенциал и поглотившим оба ранних стартапа в этой сфере, Gaikai и OnLive. Впрочем, компания и сейчас продолжает перестановки в игровом бизнесе, о чем свидетельствует недавняя информация о программе Project Spartacus, в рамках которой предполагается объединение PlayStation Plus и PlayStation Now. Возможно, для мобильного направления ещё не всё потеряно.



