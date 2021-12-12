Sony планировала выпустить мобильную версию облачной игровой платформы PlayStation Now

Sony планировала выпустить мобильную версию облачной игровой платформы PlayStation Now

В 2017 году, когда Apple ещё терпимо относилась к возможному приходу облачных игровых сервисов на iPhone, компания Sony готовилась выпустить версию PlayStation Now для мобильных устройств. Документы, подтверждающие это намерение, были обнаружены при анализе открытых материалов дела Apple против Epic Games.

Источник изображения: playstation.com

Такой шаг означал бы наиболее масштабную экспансию сервиса PS Now. В первоначальном варианте он поддерживал работу с играми для PS2 и PS3 на смарт-телевизорах, плеерах Bly-ray, а также PS3 и PS Vita. В конце 2017 года компания решила сфокусироваться на PlayStation 4 и ПК, а затем появилась поддержка FullHD-стриминга и клиент для PS5.

Однако сервис никогда не предлагался для Android, iOS или Mac OS. Если же судить по документам, Apple уже тогда располагала информацией, что Sony готовила мобильную версию сервиса для пользователей PlayStation: каталог должен был включать более 450 игр для PS3, а в планах были и наименования для PS4.

Первые игры для PS4 появились в каталоге в июле 2017 года, однако в документах Apple говорится, что «сейчас доступны только игры для PS3» — вероятно, речь шла о какой-то маркетинговой стратегии, а не только о планах выпуска PS Now на мобильных платформах. Примерно в то же время Apple уже работала над сервисом Arcade, который был запущен только два года спустя.

Sony же каким-то образом утратила инициативу на рынке облачного гейминга, хотя когда-то была первым крупным игроком, разглядевшим их потенциал и поглотившим оба ранних стартапа в этой сфере, Gaikai и OnLive. Впрочем, компания и сейчас продолжает перестановки в игровом бизнесе, о чем свидетельствует недавняя информация о программе Project Spartacus, в рамках которой предполагается объединение PlayStation Plus и PlayStation Now. Возможно, для мобильного направления ещё не всё потеряно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запускеВ библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запуске
Слухи: следующее дополнение к Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца месяцаСлухи: следующее дополнение к Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца месяца
Спустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секундыСпустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секунды
Следующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницуСледующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницу
BioWare напомнила, что Dragon Age 4 сконцентрируется на одиночной сюжетной кампанииBioWare напомнила, что Dragon Age 4 сконцентрируется на одиночной сюжетной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
Житель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStationЖитель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStation
Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStationСлухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation
На Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игреНа Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игре
Свежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступностиСвежий патч добавил в ПК-версию Hellblade поддержку трассировки лучей, NVIDIA DLSS, AMD FSR и новых настроек доступности
Gucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысячGucci представила спецверсию Xbox Series X за $10 тысяч
PlayStation Now в ноябре пополнят платформер Celeste и ремейк первой MafiaPlayStation Now в ноябре пополнят платформер Celeste и ремейк первой Mafia
AMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера ЧифаAMD и Microsoft выпустят специальную версию Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition в стиле брони Мастера Чифа
Глава Apple вывел компанию в лидеры игровой индустрииГлава Apple вывел компанию в лидеры игровой индустрии
Sony всё же разрешила бесплатно обновить Horizon Forbidden West с PS4 на PS5Sony всё же разрешила бесплатно обновить Horizon Forbidden West с PS4 на PS5
Обновлённая PlayStation 5 стала легче из-за радиатора, и теперь консоль сильнее греетсяОбновлённая PlayStation 5 стала легче из-за радиатора, и теперь консоль сильнее греется
Последние новости
Подгружаем последние новости