Дополнение Airports для градостроительного симулятора Cities: Skylines выйдет 25 января

Студия Colossal Order и издатель Paradox Interactive анонсировали дополнение Airports для градостроительного симулятора Cities: Skylines. В нём игрокам представится возможность самим проектировать аэропорты, в том числе выходы на посадку и залы ожидания. Выход дополнения Airports состоится 25 января 2022 года на PC, Xbox One и PlayStation 4.

Источник: Steam

Дополнение Airports позволит планировать и строить собственные аэропорты, соединяя здания с помощью сети вестибюлей. Чтобы жители смогли удобно добираться к аэропортам, придётся улучшать инфраструктуру города и возводить специальные строения для сети общественного транспорта.

Также в Airports появятся новые грузовые терминалы, соединённые с большими комплексами аэропортов. Помимо этого перед главой города встанет задача по развитию туризма. По мере достижения целей игра предложит больше возможностей в архитектуре и более вместительные самолёты.



