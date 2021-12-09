Житель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStation

Суд назначил штраф в размере 10 200 грн, также мужчина должен заплатить 11 114 грн процессуальных выплат.

Житель Житомира получил штраф за установку пиратских игр на PlayStation
Фото: Lenta.ru

В начале года суд в Житомире вынес приговор по делу о пиратских играх и оштрафовал пользователя, виновного в "перепрошивке" консоли Sony PlayStation 3.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на реестр судебных решений.

Мужчина разместил в сети объявление, что может продавать и загружать игры и софт на игровые консоли PlayStation (разработчик консоли запрещает это делать вне своих официальных сервисов). В магазине Game Box он установил на свой компьютер программы, которые используют для перепрошивки консоли PlayStation 3, а также загрузил с торрент-сайта пиратские копии игр и установил их. В списке были следующие популярные игры GTA 5, The Last of Us, Skyrim, Mortal Kombat, FIFA, Far Cry 3, Call of Duty: Black Ops 2.

"Указанные преступные действия ... по несанкционированному вмешательству в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и автоматизированных систем привели к подделке информации имеющейся в игровой консоли "Playstation С" с серийным номером 02-26456973-2487362, не отвечающей настройкам производителя СЭСН-2504В, и к искажению процесса обработки данной информации, порядок которой устанавливается владельцем, а именно "Sony interactive Entertainment Europe Limited", чем причинил владельцу материальный ущерб на общую сумму 15 000 грн", - говорится в приговоре.

Расследование велось по ч. 1 статьи 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Обвинения в нарушении авторских прав не предъявлялись.

Мужчина признал свою вину, и суд назначил ему штраф в размере 10 200 грн. Также он должен был оплатить 11 114 грн 80 коп процессуальных выплат, поэтому в целом выплаты составили более 21 тыс. грн.

Напомним, в 2012 году хакерская группировка Anonymous, которая почти на три недели вывела из строя PlayStation Network, снова атаковала сервис Sony и украла персональные данные игроков.

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