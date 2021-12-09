Сюрреалистическое приключение OneShot появится на консолях

Сюрреалистическое приключение OneShot появится на консолях

Издательство Dangen Entertainment и студия-разработчик Future Cat в недавнем пресс-релизе объявили о скором расширении списка целевых платформ своего сюрреалистического приключения OneShot.

Источник изображения: Dangen Entertainment

Напомним, бесплатная версия OneShot дебютировала в июне 2014 года на ПК, тогда как коммерческого релиза пришлось ждать до декабря 2016-го. Платное издание пока доступно только в Steam и itch.io.

Как стало известно, OneShot поступит в продажу для PS4, Xbox One и Nintendo Switch на протяжении 2022 года. Сообщается, что консольное издание предложит некие уникальные для этих платформ функции и перевод на русский.

События OneShot разворачиваются в тёмном мире, солнце которого давно погибло. Пользователям предстоит провести по сюжету ребёнка по имени Нико с целью возродить светило.

Отличительной особенностью творения Future Cat называют геймплейные механики, выходящие за пределы игрового окна: мир OneShot знает о существовании Геймера (у него даже есть своя роль в истории).


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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