Следующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницу

Соучредитель и творческий руководитель Rocksteady Studios Сефтон Хилл (Sefton Hill) у себя в микроблоге сообщил о том, что кооперативный экшен Suicide Squad: Kill the Justice League появится на шоу The Game Awards 2021.

Источник изображения: Warner Bros. Games

«Мы с отрядом Rocksteady готовимся окунуться с головой в The Game Awards. Не терпится поделиться беспределом со всеми вами! Удачи, Джефф Кейли (Geoff Keighley)!» — написал Хилл.

Что конкретно из Suicide Squad: Kill the Justice League собираются показывать на The Game Awards 2021, Хилл не уточнил, но прикрепил к своему сообщению анимированное изображение с парой геймплейных мгновений.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can\'t wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8

— Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021