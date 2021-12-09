Следующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницу

Соучредитель и творческий руководитель Rocksteady Studios Сефтон Хилл (Sefton Hill) у себя в микроблоге сообщил о том, что кооперативный экшен Suicide Squad: Kill the Justice League появится на шоу The Game Awards 2021.

Следующий показ Suicide Squad: Kill the Justice League пройдёт в ближайшую пятницу

Источник изображения: Warner Bros. Games

«Мы с отрядом Rocksteady готовимся окунуться с головой в The Game Awards. Не терпится поделиться беспределом со всеми вами! Удачи, Джефф Кейли (Geoff Keighley)!» — написал Хилл.

Что конкретно из Suicide Squad: Kill the Justice League собираются показывать на The Game Awards 2021, Хилл не уточнил, но прикрепил к своему сообщению анимированное изображение с парой геймплейных мгновений.

Me and the @RocksteadyGames squad are getting ready to dive into the #TheGameAwards. Can\'t wait to share the mayhem with you all! Good luck @GeoffKeighley! pic.twitter.com/ZTJOhUqbZ8

— Sefton Hill (@Seftonhill) December 8, 2021

Напомним, Suicide Squad: Kill the Justice League повествует о приключениях пресловутого Отряда самоубийц на пути к спасению мира и убийству Лиги Справедливости, состоящей из величайших супергероев вселенной DC.

Релиз Suicide Squad: Kill the Justice League ожидается в 2022 году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Трансляция основной программы The Game Awards 2021 начнётся 10 декабря текущего года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсиейКонструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией
В библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запускеВ библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запуске
Слухи: следующее дополнение к Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца месяцаСлухи: следующее дополнение к Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца месяца
Спустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секундыСпустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секунды
BioWare напомнила, что Dragon Age 4 сконцентрируется на одиночной сюжетной кампанииBioWare напомнила, что Dragon Age 4 сконцентрируется на одиночной сюжетной кампании
Блок рекламы


Похожие новости
Сериал «Аркейн» по мотивам League of Legends продолжит историю Джинкс и Вай во втором сезонеСериал «Аркейн» по мотивам League of Legends продолжит историю Джинкс и Вай во втором сезоне
Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 годаФайтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года
Bethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артовBethesda дала послушать 10 минут из саундтрека Starfield и показала полтора десятка новых концепт-артов
Студия бывшего вице-президента EA показала новый тизер и скриншот своей первой игрыСтудия бывшего вице-президента EA показала новый тизер и скриншот своей первой игры
В геймплейном трейлере Giants Uprising показали жесткого гиганта, топчущего толпы людей
В новом трейлере DC Fandome показали 4 секунды свежих кадров из Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice LeagueВ новом трейлере DC Fandome показали 4 секунды свежих кадров из Gotham Knights и Suicide Squad: Kill the Justice League
Valve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденноеValve показала разборку консоли Stam Deck и настоятельно попросила не повторять увиденное
В трейлере хоррора Choo-Choo Charles показали бой с жутким поездом-паукомВ трейлере хоррора Choo-Choo Charles показали бой с жутким поездом-пауком
Режиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игрыРежиссёр The Last of Us Part II показал первый кадр из сериала HBO по мотивам первой игры
Трейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends посвятили Вай и ДжинксТрейлер мультсериала «Аркейн» по League of Legends посвятили Вай и Джинкс
Последние новости
Подгружаем последние новости