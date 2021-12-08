Спустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секунды

Спустя шесть лет после релиза в Bloodborne обнаружили баг, который позволяет расправляться с боссами за считаные секунды

Bloodborne вышла уже более шести лет назад, однако геймеры продолжают открывать в готическом экшене FromSoftware что-то новое: например, баг, который позволил побить рекорды скоростного прохождения игры.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Речь идёт об ошибке, которая даёт пользователю бесконечный боезапас для огнестрельного оружия в левой руке. Состояние активируется с помощью пилы-вертушки из дополнения The Old Hunters.

Зажав кнопку специальной атаки (L2) в двуручном режиме, нужно открыть инвентарь и удалить пилу-вертушку из активной ячейки («квадрат»). Игра переключится на огнестрел, у которого теперь будет неограниченное число патронов.

Наибольшую эффективность баг имеет при использовании пушки — самого мощного огнестрельного оружия в Bloodborne, которое в обычных условиях стреляет медленно и тратит много патронов.

Благодаря багу к мощности пушки добавились скорострельность и бесконечный боезапас, что позволяет расправляться с боссами за считаные секунды. Находку уже взяли на вооружение спидраннеры.

В частности, стримеры Distortion2 и Ahady с помощью обнаруженной хитрости уже пробежали Bloodborne в категории «Все боссы» менее чем за час (считается внутриигровое время), попутно обновив мировой рекорд.

Bloodborne вышла в марте 2015-го эксклюзивно на PS4. К сентябрю того же года продажи игры превысили 2 млн копий, что превзошло ожидания издателя в лице Sony Interactive Entertainment.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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