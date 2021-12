Слухи: следующее дополнение к Assassin's Creed Valhalla выпустят до конца месяца

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) у себя в микроблоге поделился информацией насчёт неанонсированного дополнительного контента для скандинавского экшена в открытом мире Assassin's Creed Valhalla.

Источник изображения: Ubisoft

Напомним, пока для Assassin's Creed Valhalla заявлено лишь два расширения, однако уже несколько месяцев по Сети гуляют слухи относительно неанонсированного третьего аддона (возможное название — Dawn of Ragnarok).

По данным Хендерсона, следующее дополнение (Dawn of Ragnarok или какое-то другое, не уточняется) выйдет до конца декабря. Инсайдер предполагает, что анонс может состояться в рамках шоу The Game Awards 2021.

There's a new Assassin's Creed Valhalla DLC coming this December (announcement at TGA?).

There's also a massive DLC expansion coming in March 2022. It's expected to be around 40 hours of additional gameplay and will be a "God of War-style" expansion, whatever that means.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 7, 2021