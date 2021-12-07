Видео: геймплейный трейлер экшена Star Wars: Hunters для Switch, Android и iOS

Видео: геймплейный трейлер экшена Star Wars: Hunters для Switch, Android и iOS

Компания Zynga совместно с NaturalMotion представила геймплейный трейлер Star Wars: Hunters — условно-бесплатного мультиплеерного экшена с видом от третьего лица.

Источник изображения: SWHunters.com

В грядущем Star Wars: Hunters пользователям нужно будет управлять наёмниками из вселенной «Звёздных войн» и принимать участие в сражениях на аренах с другими игроками. Разработчики уверяют, что здешние локации представляют собой узнаваемые места с культовых планет вселенной.

Star Wars: Hunters анонсировали в рамках февральской презентации Nintendo Direct. События игры происходят после падения Империи. На планете Веспаара (Vespaara) проводят масштабный турнир «Охотники Внешнего Кольца» (Hunters of the Outer Rim), на который съехались лучшие воины галактики.

«Комбинируйте и совмещайте команды, используйте навыки, тактику и настройте своих Охотников, чтобы найти выигрышную стратегию и пожинать трофеи победы в совершенно новой бесплатной игре», — гласит описание Star Wars: Hunters на официальном сайте проекта. Там же открыта предварительная регистрация для пользователей всех целевых платформ.

Релиз Star Wars: Hunters должен состояться в будущем году на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также Nintendo Switch.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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