В библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запуске

В библиотеку Xbox Game Pass для ПК войдут ещё четыре игры — причём сразу на запуске

Издательство Microsoft в официальном микроблоге Xbox Game Pass для ПК объявило о скором расширении библиотеки своего подписного сервиса несколькими неанонсированными играми.

Источник изображения: Xbox

Как стало известно из письма Мелиссы Макгеймпасс (Melissa McGamepass) сотрудникам, в ближайшем будущем каталог Xbox Game Pass пополнится четырьмя неанонсированными разработками. Произойдёт это в день запуска проектов.

Пользователи уже начали анализировать письмо на предмет скрытых посланий или намёк на содержание обновления, но пока что нашли лишь код на месяц подписки Xbox Game Pass Ultimate.

Thank you, Melissa pic.twitter.com/shmfYt5tCo

— Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) December 6, 2021

Поделиться подробностями грядущего пополнения Xbox Game Pass в Microsoft собираются на церемонии The Game Awards 2021, которая пройдёт ранним утром 10 декабря. Всего на шоу планируют показать от 40 до 50 игр.

К настоящему времени среди подтверждённых к появлению в Xbox Game Pass на запуске значатся десятки ПК-игр, включая Atomic Heart, A Plague Tale: Requiem, Redfall, Replaced, Scorn, Somerville, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и Total War: Warhammer III.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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