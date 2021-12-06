Видео: Страйкер и Рейнджер в новых трейлерах файтинга DNF Duel

Издательство Nexon совместно со студиями-разработчиками Neople, Arc System Works (Guilty Gear Strive) и Eighting представило трейлеры двух новых персонажей для своего файтинга DNF Duel.

Источник изображения: Nexon

Первый из двух обнародованных роликов DNF Duel посвящён Страйкеру — боевитой девушке, вооружённой одними лишь кулаками. За отведённое время героиня не оставляет живого места на Грэпплере.

«Воплощение ударов и пинков уже здесь! Следите, как Страйкер тренируется, чтобы достичь максимальной воинственной воли посредством каменных кулаков в своём игровом видео!» — гласит описание трейлера.

Главной звездой второго нового ролика DNF Duel стал Рейнджер — «разбойник пустошей», пробивающий себе путь через поле боя с помощью своих двойных револьверов.

Стоит отметить, что с выходом видео про Рейнджера у разработчиков закончились персонажи, фигурировавшие в ноябрьском трейлере DNF Duel: Берсерк, Инквизитор, Грэпплер, Страйкер и Рейнджер.

На данном этапе у DNF Duel нет ни примерных сроков выхода, ни списка целевых платформ. Вероятно, в ближайшее время авторы начнут знакомить аудиторию с новыми бойцами.

Напомним, DNF Duel представляет собой ответвление от условно-бесплатного ролевого экшена Dungeon Fighter Online. Помимо антуража, DNF Duel унаследовала от первоисточника ещё и героев.



