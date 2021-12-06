BioWare напомнила, что Dragon Age 4 сконцентрируется на одиночной сюжетной кампании

4 декабря поклонники знаменитой серии RPG отпраздновали день Dragon Age. По такому случаю BioWare запустила розыгрыш подарочных карт и опубликовала два рассказа. В своём блоге студия также напомнила, что следующая часть Dragon Age будет сконцентрирована на сюжетной кампании.

Источник: BioWare

В записи в официальном блоге разработчики отметили, что усердно трудятся именно над игрой для одиночного прохождения. BioWare сообщила, что больше подробностей будет раскрыто в следующем году. Вероятно, игра не появится на грядущей The Game Awards 2021.

Это заявление об одиночной игре подтверждает сообщение о том, что EA частично изменила политику в отношении игр-сервисов после провала Anthem и успеха Star Wars Jedi: Fallen Order. Cудя по всему, Dragon Age 4 разрабатывается без элементов игр-сервисов.

В ноябре BioWare покинул старший творческий руководитель серии Dragon Age Мэтью Голдман (Matthew Goldman). Он присоединился к BioWare в 1998 году, а над новой Dragon Age работал с 2017-го, когда разработку проекта, по слухам, перезапустили.

Даты выхода у Dragon Age 4 нет. Ожидается, что она поступит в продажу не раньше 2023 года.



