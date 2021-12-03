Расширенное издание The Stanley Parable перенесли в третий раз — теперь релиз назначен на начало 2022 года

Студии Galactic Cafe и Crows Crows Crows представили новый трейлер расширенного издания интерактивной притчи The Stanley Parable. В ролике раскрываются актуальные сроки выхода проекта.

Источник изображения: Steam

Напомним, The Stanley Parable: Ultra Deluxe (именно так называется обновлённая версия) была представлена на The Game Awards 2018, а к релизу ожидалась сначала в 2019-м, потом — в 2020-м, а до недавнего времени — в 2021-м.

Как стало известно, в обозначенные сроки разработчики не уложатся и на сей раз. Выход The Stanley Parable: Ultra Deluxe отныне запланирован на начало 2022 года. Целевые платформы остались без изменений: ПК и неназванные консоли.

Сообщается, что после трёх лет разработки весь контент для The Stanley Parable: Ultra Deluxe наконец-то готов. В качестве доказательства серьёзности своих намерений авторы даже представили Steam-страницу игры.

Оригинальная The Stanley Parable вышла в 2013 году и была посвящена приключению клерка Стэнли и рассказчика. В Ultra Deluxe добавят новый контент и концовки, «приправленные горькими угрызениями совести».



