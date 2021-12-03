Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation

Микроблог портала Gematsu обратил внимание, что на сайте тайваньского рейтингового агентства появилось упоминание версий киберпанкового ролевого экшена The Ascent для неанонсированных целевых платформ.

Источник изображения: Curve Games

Напомним, с самого анонса The Ascent позиционировалась в качестве временного консольного эксклюзива Xbox — прошедшим летом игра вышла на ПК и американских приставках двух последних поколений.

Как стало известно, сегодня, 2 декабря, неанонсированным версиям The Ascent для PlayStation 4 и PlayStation 5 выдали возрастной рейтинг на Тайване. Вероятно, официальный анонс не за горами.

Источник изображения: Taiwan Entertainment Software Rating Information

Если утечка подтвердится, то это будет не первый подобный случай: таким же образом стало известно о консольных версиях Crusader Kings III, а также о существовании Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

The Ascent дебютировала 29 июля на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Сегодня для игры вышел платный набор CyberSec с новыми «стволами», элементами брони, кассетной гранатой и четырьмя анимированными обликами для оружия.



