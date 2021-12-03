Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation

Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation

Микроблог портала Gematsu обратил внимание, что на сайте тайваньского рейтингового агентства появилось упоминание версий киберпанкового ролевого экшена The Ascent для неанонсированных целевых платформ.

Источник изображения: Curve Games

Напомним, с самого анонса The Ascent позиционировалась в качестве временного консольного эксклюзива Xbox — прошедшим летом игра вышла на ПК и американских приставках двух последних поколений.

Как стало известно, сегодня, 2 декабря, неанонсированным версиям The Ascent для PlayStation 4 и PlayStation 5 выдали возрастной рейтинг на Тайване. Вероятно, официальный анонс не за горами.

Слухи: киберпанковый экшен The Ascent выйдет на консолях PlayStation

Источник изображения: Taiwan Entertainment Software Rating Information

Если утечка подтвердится, то это будет не первый подобный случай: таким же образом стало известно о консольных версиях Crusader Kings III, а также о существовании Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

The Ascent дебютировала 29 июля на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. Сегодня для игры вышел платный набор CyberSec с новыми «стволами», элементами брони, кассетной гранатой и четырьмя анимированными обликами для оружия.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсиейКонструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией
Ролевая игра The Way of Wrath обзавелась издателем и новыми сроками выхода
Rainbow Six Extraction ушла на золото почти за два месяца до релизаRainbow Six Extraction ушла на золото почти за два месяца до релиза
В декабрьскую подборку для подписчиков PS Plus вошли Mortal Shell, LEGO DC Super-Villains и новое издание GodfallВ декабрьскую подборку для подписчиков PS Plus вошли Mortal Shell, LEGO DC Super-Villains и новое издание Godfall
Capcom уточнила, какой дополнительный контент будет доступен на запуске ПК-версии Monster Hunter RiseCapcom уточнила, какой дополнительный контент будет доступен на запуске ПК-версии Monster Hunter Rise
Блок рекламы


Похожие новости
На Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игреНа Xbox может появиться аналог платинового трофея с PlayStation за получение всех достижений в игре
«Наследие Корсаров» выйдет в 2022 году, а пока авторы проводят 48-часовой марафон игры«Наследие Корсаров» выйдет в 2022 году, а пока авторы проводят 48-часовой марафон игры
Файтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 годаФайтинг «Проект L» во вселенной League of Legends выйдет не раньше 2023 года
Очаровательный арт: приключение Wytchwood о старой ведьме выйдет на ПК и консолях 9 декабряОчаровательный арт: приключение Wytchwood о старой ведьме выйдет на ПК и консолях 9 декабря
Красочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в февралеКрасочный платформер-головоломка Unbound: Worlds Apart выйдет на PS4, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One в феврале
Слухи: EA отказалась от Battlefront 3 и разрабатывает две сюжетных игры по «Звёздным войнам»Слухи: EA отказалась от Battlefront 3 и разрабатывает две сюжетных игры по «Звёздным войнам»
60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление60 кадров/с на новых консолях, повторное подключение и свежий контент: Hunt: Showdown получила большое обновление
Bandai Namco выпустит асимметричный мультиплеерный экшен во вселенной Dragon BallBandai Namco выпустит асимметричный мультиплеерный экшен во вселенной Dragon Ball
Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3Слухи: сотрудник Rockstar Games указал в своем резюме Red Dead Redemption 3
Слухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo InfiniteСлухи: 20-летие Xbox и Halo могут отметить релизом мультиплеера Halo Infinite
Последние новости
Подгружаем последние новости