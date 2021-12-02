14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам

Издательство Sega и студия Creative Assembly Sofia анонсировали новое дополнение к стратегии A Total War Saga: Troy. Rhesus and Memnon с управляемыми героями «Илиады» Гомера — фракийским воителем Ресом и эфиопским царём Мемноном — выйдет 14 декабря в Steam и Epic Games Store.

14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам

Источник изображений: Creative Assembly Sofia

В Rhesus and Memnon игрокам предстоит управлять фракийскими племенами Реса и эфиопской армией Мемнона. В стратегии появятся 49 новых юнитов, в том числе «бесстрашные египетские солдаты, лесные мастера засады, фракийские горцы и сокрушительные колесницы».

Рес может обращаться к могущественным фракийским богам, чтобы укрепить веру своих людей в победу. Таким образом открывается доступ к элитным юнитам, поселениям, усилениям для армии и другим бонусам. Кроме того, полководец объединяет под одним знаменем враждующие племена, увеличивая мощь своей армии.

Мемнон стремится к одной цели — стереть Ахею с лица земли, поэтому не создаёт колонии. Для усиления своего войска он использует военные трофеи и престиж. Помимо этого, эфиопский лидер может запросить помощь у фараона и мгновенно пополнить свою армию отрядами из Египта, Эфиопии, Ханаана и Суз.

14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам

Одновременно с новым DLC выйдет бесплатное обновление с шестью новыми особенностями. Среди прочего заявлены торговля островами между фракциями, мгновенное строительство за дополнительное золото, компенсация затрат на постройки при отказе от поселения и прогнозы потерь в сражениях. Подробнее об этом можно узнать в официальном блоге.

Rhesus and Memnon оценили в $9,99. За предзаказ полагается 10-процентная скидка. DLC входит в издание Ultimate Edition наравне с другими дополнениями.

A Total War Saga: Troy — Rhesus and Memnon

14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам
14 декабря A Total War Saga: Troy получит дополнение, посвящённое фракийцам и эфиопам

Релиз A Total War Saga: Troy состоялся в августе 2020 года в Epic Games Store. В течение первых 24 часов игру можно было загрузить бесплатно — этим предложением воспользовались более 7,5 млн человек. В сентябре этого года стратегия появилась в Steam и обзавелась поддержкой общего мультиплеера между магазинами.

Ранее вышли платные дополнения Mythos (мифические существа), Ajax & Diomedes (два новых героя — Аякс и Диомед), Amazons (два новых героя — Ипполита и Пентесилея) и Blood & Glory (кровавые эффекты).

За три месяца A Total War Saga: Troy получила в Steam более 1 200 отзывов и имеет рейтинг 71 %. Средний балл на Metacritic на основании 50 рецензий составляет 75 из 100.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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