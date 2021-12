Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией

Независимый разработчик Оскар Шталберг (Oskar Stalberg) у себя в микроблоге объявил о появлении возможности попробовать конструктор островных городков Townscaper в новом для игры формате.

Источник изображения: Steam (Diogenes)

Напомним, до недавнего времени проверить свои градостроительные навыки в Townscaper можно было только в версиях проекта для цифровых ПК-магазинов, на консолях и мобильных устройствах.

Теперь же Townscaper (точнее, её демо) появилась в браузерах. Эта версия игры отличается от полной меньшим пространством для манёвра и отсутствием опции сохранения прогресса.

Oh. What's this?

A free Townscaper web demo, playable straight in the browser: https://t.co/yuiioimXGg

?????????????? pic.twitter.com/Hg0f187xsb

— Oskar St?lberg (@OskSta) December 1, 2021