Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией

Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией

Независимый разработчик Оскар Шталберг (Oskar Stalberg) у себя в микроблоге объявил о появлении возможности попробовать конструктор островных городков Townscaper в новом для игры формате.

Источник изображения: Steam (Diogenes)

Напомним, до недавнего времени проверить свои градостроительные навыки в Townscaper можно было только в версиях проекта для цифровых ПК-магазинов, на консолях и мобильных устройствах.

Теперь же Townscaper (точнее, её демо) появилась в браузерах. Эта версия игры отличается от полной меньшим пространством для манёвра и отсутствием опции сохранения прогресса.

Oh. What's this?
A free Townscaper web demo, playable straight in the browser: https://t.co/yuiioimXGg
?????????????? pic.twitter.com/Hg0f187xsb

— Oskar St?lberg (@OskSta) December 1, 2021

Townscaper позиционируется Шталбергом в качестве медитативного развлечения: благодаря особому алгоритму располагаемые игроком на сетке цветные блоки автоматически превращаются в домики, арки, лестницы и мосты.

Выход Townscaper на PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch состоялся в августе текущего года, а в октябре игра появилась на iOS и Android. К релизу на мобильных устройствах продажи проекта превысили 500 тыс. копий.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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