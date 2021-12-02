Конструктор островных городков Townscaper обзавёлся браузерной демоверсией

Независимый разработчик Оскар Шталберг (Oskar Stalberg) у себя в микроблоге объявил о появлении возможности попробовать конструктор островных городков Townscaper в новом для игры формате.

Источник изображения: Steam (Diogenes)

Напомним, до недавнего времени проверить свои градостроительные навыки в Townscaper можно было только в версиях проекта для цифровых ПК-магазинов, на консолях и мобильных устройствах.

Теперь же Townscaper (точнее, её демо) появилась в браузерах. Эта версия игры отличается от полной меньшим пространством для манёвра и отсутствием опции сохранения прогресса.

Oh. What's this?

A free Townscaper web demo, playable straight in the browser: https://t.co/yuiioimXGg

?????????????? pic.twitter.com/Hg0f187xsb — Oskar St?lberg (@OskSta) December 1, 2021

Townscaper позиционируется Шталбергом в качестве медитативного развлечения: благодаря особому алгоритму располагаемые игроком на сетке цветные блоки автоматически превращаются в домики, арки, лестницы и мосты.

Выход Townscaper на PC (Steam, GOG, Epic Games Store) и Nintendo Switch состоялся в августе текущего года, а в октябре игра появилась на iOS и Android. К релизу на мобильных устройствах продажи проекта превысили 500 тыс. копий.



