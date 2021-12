В декабрьскую подборку для подписчиков PS Plus вошли Mortal Shell, LEGO DC Super-Villains и новое издание Godfall

Издательство Sony Interactive Entertainment на сайте официального блога PlayStation представило декабрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков своего сервиса PlayStation Plus.

Источник изображения: Gearbox Software

Благодаря порталу Dealabs наполнение грядущей линейки PlayStation Plus сюрпризом не стало: это Mortal Shell (PS4), LEGO DC Super-Villains (PS4) и Godfall: Challenger Edition (PS4 и PS5).

В материале русскоязычного блога PlayStation вдобавок к перечисленным играм также упоминается детективный экшен Judgment (PS4). Это либо ошибка, либо же преждевременное раскрытие проекта из январской линейки.

Источник изображения: PlayStation

Sony Interactive Entertainment также напоминает о доступности подписчикам PS Plus трёх VR-игр, добавленных в честь пятилетия PlayStation VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners и Until You Fall.

Раздача игр для PS4, PS5 и PS VR продлится до 3 января. Вплоть до 6 декабря в библиотеку можно будет добавить проекты из ноябрьской линейки: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4), Knockout City (PS4 и PS5) и First Class Trouble (PS4 и PS5).